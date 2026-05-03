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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Fútbol

Alex Ferguson fue hospitalizado antes del clásico inglés entre el Manchester United y el Liverpool

mayo 3, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Alex Ferguson, extécnico del Manchester United / FOTO: EFE
Alex Ferguson, extécnico del Manchester United / FOTO: EFE
El legendario entrenador de ‘The red devils’ fue llevado por una indisposición y se desconoce su pronóstico de salud.

Alex Ferguson, el legendario exentrenador escocés del Manchester United, sufrió una indisposición y fue llevado al hospital antes del partido ganado este domingo por su club ante el Liverpool en la Premier League inglesa, publicó la prensa británica.

A sus 84 años y después de haber sufrido una hemorragia cerebral en 2018, Ferguson es una presencia habitual en la grada de Old Trafford y fue fotografiado en el lugar hablando con otros invitados al partido.

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Según la prensa, Ferguson fue conducido al hospital como medida de precaución. Contactado por la AFP, el club mancuniano no hizo comentarios sobre la noticia.

El actual entrenador del United, Michael Carrick, estuvo a sus órdenes en su etapa de jugador y fue preguntado por esta hospitalización.

"Me afectó mucho la noticia, solo podemos esperar que esté bien", dijo Carrick después del partido, en el que el United aseguró matemáticamente su clasificación a la próxima Champions League.

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"No tengo más noticias, espero que se encuentre bien. Le deseamos todo lo mejor y que, cuando se entere del resultado, eso le anime", deseó.

Ferguson estuvo 27 años al frente del Manchester United, una larga y emblemática etapa en la que acumuló 13 títulos de campeón de Inglaterra y dos Champions League, entre otros éxitos.

Desde su retirada en 2013, el United no ha ganado ninguna de esas dos competiciones y Carrick es el séptimo entrenador de la entidad en los trece años transcurridos desde el final de la "era Ferguson".

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