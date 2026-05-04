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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Crisis humanitaria

"Cuba está peor": Manuel Cuesta Morúa habla sobre crisis humanitaria de la isla y expectativa por intervención de EE. UU.

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Manuel Cuesta Morúa, presidente de Transición Democrática en Cuba, habló con La Tarde de NTN24 sobre la profunda crisis humanitaria que vive la isla.

El programa La Tarde de NTN24 habló con Manuel Cuesta Morúa, presidente de Transición Democrática en Cuba, sobre la situación interna que vive su país, donde escasean lous alimentos, las medicinas, la gasolina y los frecuentes apagones.

Ante esta situación, Cuesta manifestó que “Cuba está peor (…) el país ha empeorado definitivamente”.

Para el presidente de Transición Democrática en Cuba, el reflejo de esto se ve en las calles, donde “mucha más gente recogiendo comida en las basuras, falta de transporte público, zonas donde la comunicación se ha roto definitivamente”.

Asimismo, expuso que muchas zonas de la isla solo cuentan con el acceso al servicio de energía en un promedio de 5 a 6 horas, manteniendo “el país a oscuras”.

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De acuerdo, Manuel Cuesta Morúa, debido a las situaciones precarias a las que se enfrenta el pueblo cubano, “las protestas crecen y aumentan”.

También dejó ver que el pueblo se mantiene en una expectativa en cuanto a un “cambio geopolítico alrededor de Cuba”, esto teniendo como precedente lo ocurrido en Venezuela.

"La falta de legitimidad que la gente siente que tiene el gobierno cubano, la presión de los Estados Unidos, ha removido y la gente siente que algo tiene que moverse para que en una u otra dirección el país cambie, el país mejore", agregó.

¿Qué piensan los cubanos de una posible intervención?

Frente a este tema, Manuel Cuesta Morúa señaló “que el sentimiento está dividido; hay quienes sí creen que una acción o fuerza debe aplicarse para tratar de sacar a un régimen”.

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“Hay un sector que no cree que un acto de fuerza de cirugía menor, cirugía de mínimo acceso o una violencia militar sea el camino, sea la vía para tratar que el camino se encamine, se abra”, sostuvo.

Lo que, sí es claro según Cuesta, es que “hay una tensión”y que el régimen “no cuenta con el apoyo de la mayoría”.

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