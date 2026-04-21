Arranca la venta de tiquetes de la ruta directa entre Caracas y Miami suspendida desde 2019: estos son los precios

Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos, Venezuela ha tenido cambios importantes dada la presión de Washington sobre el régimen que ahora dirige Delcy Rodríguez.

Uno de ellos está relacionado con la apertura económica del país y la normalización de las relaciones con Estados Unidos.

Precisamente, en las últimas horas se dio a conocer la reactivación aérea para vuelos entre Venezuela y Estados Unidos, una ruta directa que no estuvo disponible por varios años.

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Se trata de la ruta entre Caracas y Miami, la cual se encontraba suspendida desde el 2019 por American Airlines.

¿Cuánto cuestan los tiquetes directos entre Caracas y Miami?

El trayecto entre ambas ciudades comenzará a operar desde el próximo 30 de abril con un vuelo diario que saldrá de la capital venezolana a las 2:30 de la tarde (hora local) y tendrá una duración de tres horas con 33 minutos.

Actualmente, los tiquetes tienen un valor inicial de 1143 dólares y un costo mínimo de 954 dólares en las plataformas de la aerolínea norteamericana.

Se espera que la ruta se mantenga durante los 30 días del mes de mayo.

Entretanto, los vuelos desde Miami a Caracas serán operados por Envoy, una aerolínea filial de American Airlines.

“American comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue la mayor aerolínea de EE.UU. en el país antes de suspender el servicio en 2019”, indicó la aerolínea.

American Airlines se convierte así en la primera aerolínea de Estados Unidos en reanudar vuelos desde y hacia Venezuela.