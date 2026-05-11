Timmy, la ballena jorobada rescatada tras más de un mes varada

La historia de “Timmy”, una joven ballena jorobada de entre 12 y 15 metros de longitud, mantuvo en vilo durante semanas a rescatistas, científicos y miles de personas que siguieron su caso alrededor del mundo.

El cetáceo quedó atrapado en bancos de arena del mar Báltico, una región poco habitual para su especie debido a sus aguas poco profundas y de baja salinidad. Durante semanas, equipos especializados intentaron guiarla hacia mar abierto sin éxito, mientras el animal permanecía desorientado y con visibles signos de agotamiento.

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Inicialmente, los expertos descartaron el uso de embarcaciones especiales por el alto riesgo que representaba para la ballena. Sin embargo, se llevó a cabo un plan de rescate financiado parcialmente por empresarios privados.

Timmy fue trasladada en una plataforma especialmente acondicionada y posteriormente liberada en aguas más profundas cercanas al Mar del Norte. Tras más de un mes de estrés y lesiones en la piel causadas por el prolongado tiempo en aguas poco profundas, la ballena logró finalmente abandonar la zona crítica y retomar su trayecto migratorio.

No obstante, días después de su liberación, surgió una nueva preocupación. El dispositivo de rastreo instalado en el animal dejó de transmitir información y desde entonces se desconoce con certeza su ubicación y estado de salud.

Algunos especialistas advierten que Timmy pudo haber quedado demasiado debilitada tras semanas atrapada, mientras otros sostienen que aún existe la posibilidad de que continúe su recorrido hacia aguas más seguras.