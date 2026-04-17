Google y el Pentágono negocian el despliegue de IA avanzada en operaciones militares de alto perfil

De acuerdo con la agencia The Information, el mayor motor de búsqueda más utilizado del mundo, Google, está negociando un acuerdo con el Departamento de Defensa que permitiría al Pentágono desplegar sus modelos de IA Gemini en operaciones militares secretas.

VEA TAMBIÉN Así será la base lunar que proyecta la NASA en su plan más ambicioso hasta ahora o

De acuerdo con el informe, ambas partes están negociando un acuerdo que permitiría al Pentágono utilizar la IA de Google para todos los usos lícitos.

La plataforma de búsqueda ha propuesto lenguaje específico contractual para evitar que su IA sea utilizada para vigilancia masiva doméstica y armas autónomas, incluyendo objetivos, sin la supervisión humana.

De acuerdo con Reuters, el Pentágono seguirá desplegando capacidades de IA de vanguardia mediante sólidas alianzas con la industria en todos los niveles de clasificación, según funcionario del Pentágono, sin confirmar conversaciones con Google.

Cabe resaltar que, este anuncio se da cuando el Pentágono dejó de utilizar a principios del 2026 la IA de Antrophic, debido a que la empresa se negó a eliminar las restricciones éticas y de seguridad.

Asimismo, Anthropic se encuentra inmersa en una disputa con el gobierno de Estados Unidos desde que la compañía enfureció al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al insistir en que su tecnología no debería utilizarse para la vigilancia masiva ni para sistemas de armas totalmente autónomos.

No obstante, al igual que el Pentágono, Anthropic anunció a principios de abril un acuerdo con Google y Broadcom para una inyección masiva de capacidad informática, ante el aumento vertiginoso de la demanda de sus soluciones de inteligencia artificial.

"Estamos realizando nuestra inversión en capacidad de procesamiento más importante hasta la fecha para mantener el ritmo de nuestro crecimiento sin precedentes", dijo Krishna Rao, director financiero de Anthropic, en la publicación de un blog.

"Estamos desarrollando la capacidad necesaria para atender el crecimiento exponencial que hemos experimentado en nuestra base de clientes, al tiempo que permitimos a Claude definir la frontera del desarrollo de la IA".

VEA TAMBIÉN Elon Musk presenta en impresionante video las primeras pruebas del "objeto móvil más poderoso jamás construido": el cohete Super Heavy V3 o

Por otra parte, Broadcom y Google ampliaron una colaboración para dar a Anthropic acceso a unos 3,5 gigavatios de capacidad de cómputo basada en TPU, que comenzará a estar operativa el próximo año, según indica la documentación presentada.

Según la empresa emergente, la mayor parte de la capacidad de procesamiento de la TPU estará ubicada en Estados Unidos.