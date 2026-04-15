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Miércoles, 15 de abril de 2026
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María Corina Machado

"María Corina Machado y Edmundo González deben reclamar lo que ya ganaron y poner fin a ese personaje grotesco de Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez": eurodiputado Antonio López-Istúriz

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En diálogo con NTN24, el diputado español en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, Antonio López-Istúriz, analizó la visita de la Nobel de Paz a España.

Antonio López-Istúriz, diputado español en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, habló en NTN24 sobre la presencia de la líder democrática venezolana María Corina Machado en Madrid, España, así como al papel que desarrolla de cara a la transición en el país latinoamericano.

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El eurodiputado, quien es miembro del Comité de Asuntos Exteriores, indicó en primera instancia que la Nobel de Paz debería “regresar cuanto antes a Venezuela” junto al presidente legítimo Edmundo González y reclamar el triunfo democrático que “ya ganaron”.

“Sí estoy de acuerdo que, cuanto antes, María Corina Machado pueda volver a Venezuela con Edmundo González y reclamar mediante elecciones lo que ya ganaron y poner fin a ese personaje grotesco de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, que Trump le habrá levantado las sanciones, pero no la Unión Europea”, dijo.

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En cuanto a las posturas del Gobierno de Pedro Sánchez en España frente a la dictadura chavista en Venezuela, López-Istúriz señaló que “tiene unos socios muy peculiares que no hay en toda Europa” y que son muy “coherentes con su ideología”.

Sobre la visita de Machado a España, que no cuenta con el respaldo del Gobierno, dijo que muchos de los líderes de la oposición que están en Madrid la van a apoyar.

“Va a ser un momento de unión en Madrid (…) la recepción va a ser a la altura de las circunstancias y de las personas”, añadió.

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