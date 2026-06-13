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Sábado, 13 de junio de 2026
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Pakistán, mediador en el conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán, prevé que se firme el acuerdo de paz "en las próximas 24 horas"

junio 13, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Irán y EE. UU. - Canva
Irán y EE. UU. - Canva
Washington y el régimen islámico dieron a conocer en los últimos días que estaban cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra.

Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán, prevé que se firme el acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente “en las próximas 24 horas”.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (...) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en X.

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Tras semanas de negociaciones y un frágil alto el fuego, Washington y el régimen islámico dieron a conocer en los últimos días que estaban cerca de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra desatada desde el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra objetivos de la república islámica.

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Sin embargo, las versiones del posible acuerdo publicadas por los medios de comunicación iraníes y por Washington difieren la una de la otra.

Tras el anuncio de Pakistán, el régimen descartó este sábado que la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos tenga lugar el domingo, según informó la agencia de noticias estatal Irna.

"Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana", declaró a Irna el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, Esmail Baqai, quien apuesta más bien por "los próximos días".

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El ministro Abás Araqchi había señalado que "mientras no se haya concluido un acuerdo completo (...) no se podrá afirmar con certeza que se ha encontrado un terreno de entendimiento".

Mientras avanzan los esfuerzos por lograr un acuerdo, el cese al fuego sigue temblando tras recientes ataques.

En un mensaje en X, el Comando Central anunció el derribo de "varios drones" lanzados por Irán contra "buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz".

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