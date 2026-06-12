Estados Unidos reportó que ha "derribado" varios drones del régimen de Irán que apuntaban a buques comerciales

El Ejército de Estados Unidos informó que ha "derribado" varios drones del régimen de Irán que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

"Irán lanzó múltiples drones de ataque unidireccionales en un intento por golpear buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", dijo el Comando Central en un mensaje en X.

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El mando militar añadió que las fuerzas de Estados Unidos han derribado todos ellos en las últimas horas, mientras “el flujo de tráfico a través del estrecho continúa sin impedimentos”.

“El corredor comercial internacional permanece abierto para el tránsito”, sentenció.

Las tensiones entre Washington y el régimen islamico parecen no suavizarse pese a un posible acuerdo de paz que se dice estar más cerca que nunca, una visión apoyada por Pakistán, mediador en el conflicto en Medio Oriente.

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Los principales actores del conflicto se muestran confiados, aunque la versión publicada por los medios del régimen sobre lo acordado discrepa con la difundida por la parte norteamericana.

"Tan pronto como concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará", indicó el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi.

Y añadió: "Esto podría suceder en los próximos días. Tengo buenas esperanzas".

El ministro afirmó que el proyecto de acuerdo preveía el levantamiento del bloqueo de EE. UU. de los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz.

Por otro lado, acusó a Israel de tratar de "hacer fracasar" las negociaciones de paz.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán se mostró igualmente optimista: "La paz nunca ha estado tan cerca como hoy", dijo.