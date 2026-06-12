Encontraron un cuerpo sin vida frente al estadio en donde entrena la selección de Irán para el Mundial en México

Un cuerpo sin vida y en estado de descomposición fue hallado en el baúl de un vehículo parqueado frente a al estadio de México donde entrena la selección de fútbol de Irán en el marco del Mundial 2026 que recientemente se inauguró en Norteamérica.

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Según la agencia de noticias AFP, el cadáver estaba en el interior de una camioneta Toyota gris que estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, próximo al hotel donde se está quedando por estos días el combinado iraní.

Cabe mencionar que Irán se vio forzado a última hora a instalarse en territorio, y no en Estados Unidos donde estaba previsto inicialmente, debido al conflicto entre Washington y el régimen islámico.

Los agentes policiales abrieron el automotor y se enfrentaron con un fuerte olor a carne en descomposición. Posteriormente, efectivos que estaban protegidos con trajes de seguridad inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.

De acuerdo con informes de la Fiscalía de Tijuana, una patrulla descubrió el carro y al inspeccionarlo "constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia".

Se dice que el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el miércoles.

Tijuana está considerada una de las ciudades más peligrosas de México, donde se registraron más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

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Durante su estancia para el Mundial, la Guardia Nacional fuertemente armada escolta al autobús que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio, un recorrido que toma un minuto.

Precisamente, este viernes, el equipo salió del estadio poco después de que las autoridades retiraran el cadáver.

Se espera que la selección iraní debute el lunes ante Bélgica en Los Ángeles por la primera fecha del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda.