Suiza nada a la superficie del Grupo B del Mundial tras golear a Bosnia y Herzegovina
Este jueves 18 de junio la selección de Suiza goleó por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles (Estados Unidos).
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Acciones destacadas del partido:
Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para 'La Nati'.
Diez minutos después, puntualmente en 84 (2T) Rubén Vargas remató rastrero para ampliar el marcador (2-0).
Manzambi repitió en el marcador a los 90' y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto del adicional (90+7').
Por parte de Bosnia y Herzegovina, el jugador Emir Mahmic puso el tanto del descuento a los 90+3'.
En su segundo partido, con este resultado, Suiza nada a la superficie del Grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
En el primer lugar del grupo se encuentra Suiza con 4 puntos, en el segundo puesto, aparece Canadá, en el tercer peldaño, Qatar y en el cuarto, Bosnia.
Así fue la alineación de Suiza:
Kobel - Widmer (Jaquez 86), Elvedi, Akanji, R. Rodriguez - Aebischer (Sow 72), Xhaka (cap) - Freuler - Ndoye (Manzambi 72), Embolo (Itten 89), Rieder (Vargas 72).
En cuanto a Bosnia y Herzégovina, así formó el combinado dirigido por Sergej Barbarez:
Vasiljev - Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac - Memic, Tahirovic (Basic 63), Sunjic (Hadziahmetovic 86), Alajbegovic (Mahmic 90+1) - Demirovic (Lukic 86), Dzeko (cap) (Bajraktarevic 64). DT: Sergej Barbarez.
Suiza ha clasificado a la Copa del Mundo en 13 ocasiones, contando la edición de 2026. Mientras tanto, Bosnia ha clasificado en dos oportunidades.