"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo": Kylian Mbappé responde a comentarios racistas de senadora paraguaya

Este lunes, el delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappé, calificó de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista, luego de que el combinado ‘guaraní’ quedara eliminado de la Copa del Mundo, tras caer en los octavos de final ante los franceses.

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“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, expresó el atacante de los ‘blues’ por medio de la red social X.

Kylian la cuestionó por el cargo que ejerce, asegurando que ella “no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición”.

Para el delantero francés, los comentarios racistas que hizo la senadora paraguaya hacen que el mundo entero se quede más con sus palabras que con el sacrificio y trabajo que realizó el combinado ‘guaraní’ en la Copa del Mundo.

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“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron (…) Dando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, manifestó.

Por último, el atacante de los ‘galos’ dejó claro que no permitirá que personas como Celeste Amarilla anden por el mundo propagando “su odio y racismo”.

La respuesta de Kylian Mbappé a la senadora se da luego de que esta se despachara contra el futbolista francés por las fricciones que este tuvo con parte del plantel de la selección de Paraguay, especialmente en el final del encuentro, donde el francés no le dio la mano al portero guaraní Orlando Gill.

“Bruto no aprendió ni a escribir; en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill; yo lo hago en el Senado y no pasa nada", escribió en un mensaje en sus redes sociales.

Estas palabras también las repudió la Federación Francesa de Fútbol (FFF), por medio de un comunicado publicado en la red social X.

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“Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del equipo de Francia representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”, indicó.