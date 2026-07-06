NTN24
Lunes, 06 de julio de 2026
Lunes, 06 de julio de 2026
Kylian Mbappé

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo": Kylian Mbappé responde a comentarios racistas de senadora paraguaya

julio 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Kylian Mbappé responde a comentarios racistas de senadora paraguaya - Foto: AFP
Kylian Mbappé responde a comentarios racistas de senadora paraguaya - Foto: AFP
Para el delantero francés, los comentarios racistas que hizo la senadora paraguaya hacen que el mundo entero se quede más con sus palabras y no con el sacrificio del seleccionado paraguayo durante su participación en el certamen mundialista.

Este lunes, el delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappé, calificó de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista, luego de que el combinado ‘guaraní’ quedara eliminado de la Copa del Mundo, tras caer en los octavos de final ante los franceses.

TE PUEDE INTERESAR:

“Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, expresó el atacante de los ‘blues’ por medio de la red social X.

Kylian la cuestionó por el cargo que ejerce, asegurando que ella “no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición”.

Para el delantero francés, los comentarios racistas que hizo la senadora paraguaya hacen que el mundo entero se quede más con sus palabras que con el sacrificio y trabajo que realizó el combinado ‘guaraní’ en la Copa del Mundo.

o

“Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron (…) Dando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, manifestó.

Por último, el atacante de los ‘galos’ dejó claro que no permitirá que personas como Celeste Amarilla anden por el mundo propagando “su odio y racismo”.

La respuesta de Kylian Mbappé a la senadora se da luego de que esta se despachara contra el futbolista francés por las fricciones que este tuvo con parte del plantel de la selección de Paraguay, especialmente en el final del encuentro, donde el francés no le dio la mano al portero guaraní Orlando Gill.

“Bruto no aprendió ni a escribir; en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill; yo lo hago en el Senado y no pasa nada", escribió en un mensaje en sus redes sociales.

Estas palabras también las repudió la Federación Francesa de Fútbol (FFF), por medio de un comunicado publicado en la red social X.

o

“Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del equipo de Francia representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”, indicó.

Temas relacionados:

Kylian Mbappé

Mundial 2026

Paraguay

Selección de Francia

Racismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Unicef alerta que 680 mil niños necesitan ayuda tras el terremoto en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Actualidad

Ver más
Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba resolución simbólica que pide la retirada de fuerzas desplegadas contra Irán

María Corina Machado - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

María Corina Machado envía mensaje a los colombianos mientras transcurre la jornada de la segunda vuelta presidencial: "Vivan Venezuela y Colombia libres"

Régimen de Irán - Foto EFE
Régimen de Irán

"Mientras el régimen iraní permanezca en el poder, la paz de Medio Oriente va a estar totalmente inalcanzable": analista internacional

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba resolución simbólica que pide la retirada de fuerzas desplegadas contra Irán

María Corina Machado - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

María Corina Machado envía mensaje a los colombianos mientras transcurre la jornada de la segunda vuelta presidencial: "Vivan Venezuela y Colombia libres"

Régimen de Irán - Foto EFE
Régimen de Irán

"Mientras el régimen iraní permanezca en el poder, la paz de Medio Oriente va a estar totalmente inalcanzable": analista internacional

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / NRG Stadium de Houston, Texas - Fotos: EFE / NTN24
Mundial

¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, volvió a Caracas / FOTO: Captura de pantalla
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Selección de Paraguay | Foto: EFE
Paraguay

¿Sueño en pausa? Paraguay empató ante Australia y ya hace cálculos para confirmar su pase a los dieciseisavos del Mundial de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre