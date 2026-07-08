¿Qué significa que Estados Unidos otorgue a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot?

En el encuentro al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció este miércoles que discutirá con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, planes para dotar al país de la capacidad de fabricar sus propios sistemas de defensa antimisiles llamados Patriot, afirmó.

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“Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para que fabriquen Patriots. Está bastante bueno, ¿no? Así no van a poder quejarse de que no les damos suficientes”, le dijo Trump a Zelensky. “Todavía no le informamos eso a la empresa, pero se va a solucionar”, agregó.

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Este anuncio coincide con un periodo en el que Ucrania ha logrado avances significativos en la guerra. En las últimas semanas, Kiev ha acelerado sus ataques con drones de largo alcance, logrando saturar las defensas rusas y golpear refinerías y objetivos militares clave dentro de territorio enemigo.

¿Qué significa esta noticia para Ucrania?

En primer lugar, le permitirá a Ucrania acceder a una de las tecnologías de defensa más importantes de Estados Unidos, algo que el país se mostraba muy resistente al compartir con sus aliados.

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Asimismo, representa un giro radical en la estrategia de Washington, Ucrania, a quien hace solo unos meses la Casa Blanca le negaba el envío de armamento, no solo ganaría autosuficiencia, sino que en el futuro podría estar capacitada para fabricar estos sistemas y suministrarlos a otros países aliados.