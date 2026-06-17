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Centro Nacional de Huracanes

Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. advierte que impresionante tormenta Arthur podría generar "inundaciones potencialmente mortales" en estas zonas

junio 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Tormenta tropical Arthur - Foto NHC
Tormenta tropical Arthur - Foto NHC
Se trata de la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

La tormenta tropical Arthur se formó cerca de la costa de Texas y se prevé que provoque inundaciones que pongan en peligro la vida en algunas zonas del sureste de Estados Unidos, informó el miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

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La tormenta se encontraba a unas 40 millas (60 kilómetros) al este-noreste de Port O'Connor, Texas, y generaba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h), según el NHC.

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Se prevé que la tormenta tropical Arthur provoque precipitaciones totales de entre cinco y 10 pulgadas (12.7 y 25.4 centímetros).

Se trata de la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, la cual se desarrolla desde el primero de junio y podría extenderse hasta el 30 de noviembre, según expertos.

También se esperan precipitaciones aisladas más intensas cercanas a las 20 pulgadas (50.8 cm) hasta la madrugada del viernes desde la costa central y norte de Texas, en dirección este-noreste, hasta las zonas sur y central de Luisiana, Misisipi y Alabama, de acuerdo con el NHC.

Las precipitaciones podrían extenderse hacia las zonas occidentales de Georgia y la región conocida como el "Panhandle" (mango) de Florida, informó la agencia con sede en Miami.

Esto podría provocar inundaciones repentinas peligrosas e incluso "potencialmente mortales", añadió.

El NHC señaló también que hay una advertencia de tormenta tropical en vigor desde High Island, Texas, hasta Morgan City, Luisiana, y una alerta de tormenta tropical en vigor desde Sargent, Texas, hasta High Island, Texas.

"No se esperan grandes cambios en su intensidad antes de que el centro se desplace sobre tierra firme. Se prevé que se debilite una vez que la depresión se adentre en tierra, y podría disiparse esta noche o a primera hora del jueves", indicó la agencia.

En otra publicación informativa, la división del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos aseguró que "las fuertes lluvias en curso podrían prolongar la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana".

Para este miércoles se anticiparon vientos con fuerza de tormenta tropical en las costas del Alto de Texas y Louisiana, desde High Island hasta Morgan City, donde está en vigor un aviso de tormenta tropical.

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Asimismo, se adelantaron "inundaciones costeras menores a moderadas a lo largo de porciones de las costas del Alto Texas y Louisiana".

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