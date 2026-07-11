NTN24
Sábado, 11 de julio de 2026
Sábado, 11 de julio de 2026
Guerra en Ucrania

Reportan al menos ocho muertos y decenas de heridos por ataques de Rusia en Ucrania: Zelenski pide "más medios para proteger a la gente del mal ruso"

julio 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania - AFP
Ataques de Rusia a Ucrania - AFP
El presidente Volodímir Zelenski aseguró que las fuerzas rusas lanzaron más de 120 drones y 12 misiles, de los cuales la mitad eran balísticos.

Este sábado, las autoridades de Ucrania reportaron la muerte de al menos ocho personas y decenas de heridos tras ataques de Rusia en distintas partes del país.

TE PUEDE INTERESAR:

Según aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las fuerzas rusas lanzaron más de 120 drones y 12 misiles, de los cuales la mitad eran balísticos.

o

El mandatario, quien reclama desde hace meses más misiles interceptores estadounidenses Patriots, aseguró que de estos últimos ninguno pudo ser interceptado.

Zelenski pide los interceptores Patriot, ya que son los únicos capaces de contrarrestar misiles balísticos, por lo que insta a los países occidentales a entregar con mayor rapidez el armamento prometido.

"No deben pasar semanas entre el anuncio de un paquete de apoyo para Ucrania y su implementación", dijo Zelenski en su alocución diaria.

Y añadió: "Los guerreros ucranianos necesitan más medios, más capacidades para proteger vidas, para proteger a la gente del mal ruso".

Los reportes del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indican que doce personas resultaron heridas en la capital ucraniana, entre ellas dos menores de 10 y 11 años.

o

Entretanto, en Sumi, al noreste del país, los bombardeos rusos dejaron cinco muertos, informó el alcalde Artem Kobzar.

Otra persona murió en Slaviansk, en el este del país, y otras dos en la ciudad portuaria de Odesa, donde un ataque con misiles rusos alcanzó a dos conductores de camiones, según las autoridades.

Por otro lado, se reportó que un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves resultó alcanzado, aunque no se registraron víctimas a bordo.

Temas relacionados:

Guerra en Ucrania

Ataques rusos

Muertos

Rusia

Volodímir Zelenski

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Médicos voluntarios están desplegados en La Guaira: "Vamos a dividir nuestra vida en nuestro trabajo y en el trabajo ciudadano"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Hombre que perdió a su esposa e hijo en los terremotos en Venezuela, solicita una visa humanitaria para reencontrarse con la familia que le queda en Chile

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué opina realmente Marco Rubio sobre María Corina Machado? El secretario de Estado lo dejó por escrito

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Actualidad

Ver más
Vista general de una playa en Saipán, Islas Marianas del Norte - AFP
Tifón

Bavi, el supertifón que amenaza a islas de Estados Unidos en el Pacífico

Mariposa Monarca - Foto Canva
Biodiversidad

Mariposas monarca dan señales de esperanza: población aumentó 64 % en su migración hacia México

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE - AFP
Terremoto en Venezuela

Jorge Rodríguez asegura que el número de muertos por el terremoto en Venezuela asciende a 188

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Vista general de una playa en Saipán, Islas Marianas del Norte - AFP
Tifón

Bavi, el supertifón que amenaza a islas de Estados Unidos en el Pacífico

Copa del Mundo de la FIFA - Foto: AFP
Mundial

Así van quedando las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Mariposa Monarca - Foto Canva
Biodiversidad

Mariposas monarca dan señales de esperanza: población aumentó 64 % en su migración hacia México

Gustavo Petro, presidente de Colombia - AFP
Gustavo Petro

Gustavo Petro insiste que hubo fraude electoral y asegura que el escrutinio no ha terminado: “aparecen personas que firman como jurados y ya estaban muertas”

Entrenador del Mundial - Foto AFP
Mundial 2026

Director técnico de selección favorita en el Mundial se perderá el último partido de la fase de grupos para asistir al funeral de su mamá

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial y como gran figura de Argentina: “Gracias por tanto"

Jhon Arias con la selección Colombia ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Colombia

Jhon Arias pidió un "cambio" en la Selección Colombia tras la eliminación en octavos de final del Mundial: "Ya está bueno de quedarnos siempre a la puerta"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre