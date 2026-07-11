Reportan al menos ocho muertos y decenas de heridos por ataques de Rusia en Ucrania: Zelenski pide "más medios para proteger a la gente del mal ruso"

Este sábado, las autoridades de Ucrania reportaron la muerte de al menos ocho personas y decenas de heridos tras ataques de Rusia en distintas partes del país.

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Según aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las fuerzas rusas lanzaron más de 120 drones y 12 misiles, de los cuales la mitad eran balísticos.

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El mandatario, quien reclama desde hace meses más misiles interceptores estadounidenses Patriots, aseguró que de estos últimos ninguno pudo ser interceptado.

Zelenski pide los interceptores Patriot, ya que son los únicos capaces de contrarrestar misiles balísticos, por lo que insta a los países occidentales a entregar con mayor rapidez el armamento prometido.

"No deben pasar semanas entre el anuncio de un paquete de apoyo para Ucrania y su implementación", dijo Zelenski en su alocución diaria.

Y añadió: "Los guerreros ucranianos necesitan más medios, más capacidades para proteger vidas, para proteger a la gente del mal ruso".

Los reportes del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indican que doce personas resultaron heridas en la capital ucraniana, entre ellas dos menores de 10 y 11 años.

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Entretanto, en Sumi, al noreste del país, los bombardeos rusos dejaron cinco muertos, informó el alcalde Artem Kobzar.

Otra persona murió en Slaviansk, en el este del país, y otras dos en la ciudad portuaria de Odesa, donde un ataque con misiles rusos alcanzó a dos conductores de camiones, según las autoridades.

Por otro lado, se reportó que un buque con bandera de San Cristóbal y Nieves resultó alcanzado, aunque no se registraron víctimas a bordo.