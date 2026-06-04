Nicolás Maduro incorpora al abogado del magnate de hip-hop Sean “Diddy” Combs a su equipo de defensa

Los registros judiciales mostraron este jueves que el dictador Nicolás Maduro ha añadido a su equipo de defensa a un abogado que representó al magnate de hip-hop Sean “Diddy” Combs en el juicio.

Se trata de la abogada Anna Estevao, hace parte del bufete de abogados Harris Trzaskoma, es reconocida por su labor en casos penales de alto perfil y en la defensa compleja.

El evento ocurre dos días después de que Harris Trzaskoma anunciara que el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, se incorporaría al bufete.

Trayectoria mediática con “Diddy” Combs

Estevao ganó gran notoriedad pública tras integrar el equipo legal que logró la absolución del magnate Sean Combs de los cargos más graves en su mediático juicio.

Entre ellos estaban la trata de personas con fines sexuales y crimen organizado, acciones que le podrían supuesto cadena perpetua. Sin embargo, actualmente cumple una condena de 50 meses de prisión por cargos relacionados con la prostitución.

Proceso judicial Nicolás Maduro

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Caracas, con apoyo aéreo y drones, el evento termino con el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Posteriormente, fueron extraídos del país e ingresaron a un centro federal de detención de Nueva York para enfrentar procesos judiciales. Los delitos que enfrentan están relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas a gran escala, uso de armas de guerra y lavado de dinero.

Hasta ahora, Maduro se ha declarado inocente de los cargos de narcoterrorismo y narcotráfico.

El 30 de junio, Maduro deberá comparecer ante un tribunal federal en Manhattan para una audiencia en la que se espera que sus abogados discutan las mociones previas al juicio que planean presentar para intentar que se desestimen los cargos, según Reuters.