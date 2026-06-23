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Martes, 23 de junio de 2026
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Ola de calor

Ola de calor sin precedentes en Francia deja decenas de muertos y el cierre de varios sitios turísticos

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ola de calor en Francia - Foto: EFE
Ola de calor en Francia - Foto: EFE
La Torre Eiffel y el Museo de Louvre cerraron más temprano en plena temporada alta ante el incesante calor.

Francia vivió este martes la jornada más calurosa desde 1947, cuando comenzaron las mediciones, indicó el servicio meteorológico Météo France, al anunciar una temperatura media de 29,8ºC.

A las 17H00, el Indicador Térmico Nacional, que tiene en cuenta el promedio en 30 estaciones meteorológicas, marcaba provisionalmente 0,4ºC más que el anterior récord registrado el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003.

Los franceses viven su segunda ola de calor en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

La ola de calor que azota actualmente Francia provocó al menos 40 muertos por ahogamiento desde el 18 de junio, "principalmente jóvenes", anunció este martes el primer ministro, Sébastien Lecornu, mientras el episodio se prolonga.

La Torre Eiffel y el Louvre cerraron más temprano debido a una ola de calor en Francia, informó la empresa operadora de la Dama de Hierro y la dirección del museo parisino.

Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo.

Esta situación obligó a otro lugar muy frecuentado, el Monte Saint Michel (oeste), a aconsejar a los turistas que pospongan la visita.

Otros museos, sobre todo en Lyon (centro) o Nantes (oeste), ofrecen acceso gratuito para que las personas puedan refugiarse en su interior del calor.

La Torre Eiffel, que recibe cerca de 7 millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente el 75 % son extranjeros, adelantó el martes su hora de cierre a las 16H00 en vez de a las 00H45 a las que suele cerrar en temporada alta.

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