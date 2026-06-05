NTN24
Viernes, 05 de junio de 2026
Viernes, 05 de junio de 2026
Donald Trump

Trump dice que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El gobernante republicano sostuvo además: "Lo de Venezuela era muy impopular; luego ganamos y mis cifras se dispararon".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro.

o

Puntualmente, el mandatario de la Unión Americana afirmó recientemente desde la Casa Blanca que sus niveles de apoyo político se dispararon después de la operación militar norteamericana en Caracas.

"Lo de Venezuela era muy impopular, luego ganamos y mis cifras se dispararon, tengo índices de popularidad altísimos", expresó el gobernante republicano.

Las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos ejecutaron un operativo en la capital venezolana el 3 de enero del año en curso mediante el cual capturaron a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Maduro, recordemos, se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

o

El tirano enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

A esto se le sumaría un nuevo caso judicial que estaría avanzando en Miami, Florida (Estados Unidos).

o

A diferencia del juicio de narcotráfico en Nueva York, estas nuevas pesquisas se enfocarían en lavado de dinero, delitos financieros y corrupción internacional, movimientos ligados al chavismo.

Fiscales federales junto al FBI analizan operaciones relacionadas con contratos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y posibles redes de soborno.

De momento, el expediente aún está en fase preliminar y no se han anunciado nuevos cargos formales; sin embargo, el caso podría convertirse en otro frente legal para Maduro en los Estados Unidos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Nicolás Maduro

Casa Blanca

Cae Maduro en Venezuela

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha mentido el régimen de Delcy Rodríguez a Estados Unidos sobre El Helicoide: cambió la fachada, pero ocultó el horror

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El señor está entre la vida y la muerte”: periodista sobre el caso de José Breijo, excarcelado recientemente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Elecciones en Perú: así está el pulso de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Héctor Rovaín, exprisionero político venezolano - Foto: NTN24
Presos políticos

"No fue una libertad plena": policía metropolitano Héctor Rovaín habla en NTN24 tras permanecer 23 años preso en Venezuela

Trump no descarta reanudar ataques contra el régimen de Irán - Fotos: AFP / Canva
Estados Unidos e Irán

“Estamos en un punto álgido porque esta dinámica no le conviene ni a EE. UU. ni a Irán”: experto sobre el conflicto en pausa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
hantavirus

Según la Organización Mundial de la Salud, el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Emotivo mensaje de Luis Díaz tras ver cumplido su sueño de ir a un Mundial: "Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón"

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Héctor Rovaín, exprisionero político venezolano - Foto: NTN24
Presos políticos

"No fue una libertad plena": policía metropolitano Héctor Rovaín habla en NTN24 tras permanecer 23 años preso en Venezuela

Trump no descarta reanudar ataques contra el régimen de Irán - Fotos: AFP / Canva
Estados Unidos e Irán

“Estamos en un punto álgido porque esta dinámica no le conviene ni a EE. UU. ni a Irán”: experto sobre el conflicto en pausa

Presidente Petro - Foto AFP
Elecciones

Presidente Petro insiste en denuncia de supuesto fraude en elecciones en Colombia mientras Registraduría anuncia que escrutinio llegó al 99,98% sin problema

Visita del general Francis Donovan a Venezuela. (X del Comando Sur)
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur, que capturó a Maduro, estuvo en Venezuela en medio de sobrevuelos de aeronaves de EE. UU. en Caracas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre