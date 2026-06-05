Trump dice que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro.

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Puntualmente, el mandatario de la Unión Americana afirmó recientemente desde la Casa Blanca que sus niveles de apoyo político se dispararon después de la operación militar norteamericana en Caracas.

"Lo de Venezuela era muy impopular, luego ganamos y mis cifras se dispararon, tengo índices de popularidad altísimos", expresó el gobernante republicano.

Las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos ejecutaron un operativo en la capital venezolana el 3 de enero del año en curso mediante el cual capturaron a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Maduro, recordemos, se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (Estados Unidos).

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El tirano enfrenta graves acusaciones a nivel federal que incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y crímenes de lesa humanidad.

A esto se le sumaría un nuevo caso judicial que estaría avanzando en Miami, Florida (Estados Unidos).

A diferencia del juicio de narcotráfico en Nueva York, estas nuevas pesquisas se enfocarían en lavado de dinero, delitos financieros y corrupción internacional, movimientos ligados al chavismo.

Fiscales federales junto al FBI analizan operaciones relacionadas con contratos CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y posibles redes de soborno.

De momento, el expediente aún está en fase preliminar y no se han anunciado nuevos cargos formales; sin embargo, el caso podría convertirse en otro frente legal para Maduro en los Estados Unidos.