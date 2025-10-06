La ONU planteó a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país tras la descertificación de EE. UU.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) propuso a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país luego de que Estados Unidos le retirara la certificación como aliado en la lucha antidrogas.

Y es que, según el último informe de la ONU, el país sudamericano bate récords con 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2023, unas cifras que el presidente colombiano Gustavo Petro criticó recientemente y que según argumenta, están detrás de la descertificación de Washington.

VEA TAMBIÉN "A mí no me amenace y aquí lo espero si quiere": Petro responde a Trump tras la descertificación o

En un comunicado divulgado mediante la plataforma digital X, el organismo aseguró que "reconoce que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de (...) la implementación de la política de drogas".

Sin embargo, enfatizó en que está dispuesta "a trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano para aplicar otros modelos estadísticos".

El mes pasado, la administración republicana del presidente Donald Trump retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico y acusó al país de no hacer lo suficiente para combatir dicho flagelo, aunque no recortó el dinero ni ayuda militar para la lucha contra los grupos ilegales al que es considerado un histórico socio regional.

El Gobierno colombiano argumenta que se trató de una decisión política por las diferencias ideológicas entre Petro y Trump, enfrentados por temas como la migración o la guerra en Gaza.

"(La ONU) acepta corregir el resultado del 2023 bajo nueva revisión. Toda la descertificación se montó sobre este hecho", comentó Petro en su cuenta de X este lunes.

Con anterioridad, el mandatario latinoamericano había anunciado que solicitaría al organismo internacional corregir "errores metodológicos" que, según dijo, inflaron las cifras de producción de cocaína en el país.

Actualmente, el mandatario enfrenta críticas de los sectores de oposición por su infructífero plan de "Paz total" con los grupos armados, mientras el 2025 se posiciona como uno de los años más violentos de la última década en Colombia.