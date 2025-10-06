NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Colombia

La ONU planteó a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país tras la descertificación de EE. UU.

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cultivos de coca en Colombia - AFP
Cultivos de coca en Colombia - AFP
El organismo internacional aseguró en un comunicado que está dispuesto "a trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano para aplicar otros modelos estadísticos".

La Organización de Naciones Unidas (ONU) propuso a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país luego de que Estados Unidos le retirara la certificación como aliado en la lucha antidrogas.

Y es que, según el último informe de la ONU, el país sudamericano bate récords con 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2023, unas cifras que el presidente colombiano Gustavo Petro criticó recientemente y que según argumenta, están detrás de la descertificación de Washington.

o

En un comunicado divulgado mediante la plataforma digital X, el organismo aseguró que "reconoce que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de (...) la implementación de la política de drogas".

Sin embargo, enfatizó en que está dispuesta "a trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano para aplicar otros modelos estadísticos".

El mes pasado, la administración republicana del presidente Donald Trump retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico y acusó al país de no hacer lo suficiente para combatir dicho flagelo, aunque no recortó el dinero ni ayuda militar para la lucha contra los grupos ilegales al que es considerado un histórico socio regional.

El Gobierno colombiano argumenta que se trató de una decisión política por las diferencias ideológicas entre Petro y Trump, enfrentados por temas como la migración o la guerra en Gaza.

o

"(La ONU) acepta corregir el resultado del 2023 bajo nueva revisión. Toda la descertificación se montó sobre este hecho", comentó Petro en su cuenta de X este lunes.

Con anterioridad, el mandatario latinoamericano había anunciado que solicitaría al organismo internacional corregir "errores metodológicos" que, según dijo, inflaron las cifras de producción de cocaína en el país.

Actualmente, el mandatario enfrenta críticas de los sectores de oposición por su infructífero plan de "Paz total" con los grupos armados, mientras el 2025 se posiciona como uno de los años más violentos de la última década en Colombia.

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

