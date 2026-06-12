Presidente de la CAF explica cómo en El Salvador se hizo el "mayor canje de deuda en historia de la región" y habla de "desafíos" en América Latina

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se refirió en entrevista con NTN24 a los desafíos que debe enfrentar la región en la actualidad.

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Según Díaz-Granados, América Latina tiene que saber enfrentar tres transiciones que son inminentes: la ecológica, la digital y la energética.

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“Ya América Latina hoy alimenta el mundo. Nosotros proveemos alimentos a más de 1.300 millones de personas a nivel mundial, podemos hacer mucho más con lo que tenemos (...) vemos estas transiciones y vemos el rol del banco, que nos lo imaginamos fomentando más integración dentro de América Latina y empujando más al sector privado”, comentó.

Por otro lado, el presidente de CAF mencionó una inversión de 10.000 millones de dólares para acelerar la integración regional.

“Vemos un potencial muy grande en la integración pragmática y lo que hemos dicho desde CAF es que queremos asignar un sobrefinanciamiento (10 millones para los próximo cinco años) para hacer proyectos que ayuden a integrar mejor a América Latina y el Caribe”, concluyó.