Nasry 'Tito' Asfura asume la presidencia de Honduras sin el reconocimiento de Xiomara Castro

Este martes, el presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura asumió el poder sin el reconocimiento de la actual mandataria del país, Xiomara Castro, quien no lo reconoce como su sucesor.

El proceso de transición entre el gobierno saliente de Castro y la administración que entra de Asfura quedó descartado tras semanas de controversias.

Xiomara Castro, la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, había dicho el pasado mes de diciembre que habría una transición ordenada.

El dirigente del Partido Nacional al que pertenece Asfura, Fernando Anduray, afirmó que el proceso de transición quedó descartado, una decisión tomada por el presidente electo, quien calificó el manejo del proceso de Castro como "una falta de seriedad".

Esto porque Castro se refirió a la administración entrante como un "gobierno de facto", contradictorio a la orden formal que inició a mediados de enero para comenzar con el proceso de transición.

Ahora, debido a la falta de proceso de transición, los funcionarios designados por el presidente electo deberán elaborar las auditorias e informes de cada entidad pública desde cero.

Esta situación causaría que se retrasen durante meses la ejecución de proyectos y programas gubernamentales, según ha informado Anduray.

El pasado 30 de noviembre de 2025, Asfura fue proclamado como ganador de los comicios por estrecho margen tras un tenso recuento de votos que duró poco más de tres semanas.

El nuevo mandatario de Honduras cuenta con el resplado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó de recortar la ayuda al país si no ganaba su apadrinado.

Asfura, de 67 años, asumirá el mando en una austera ceremonia en la sede del Congreso, luego de una reñida elección marcada por denuncias de fraude de sus adversarios.