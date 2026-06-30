"Emprenderé el camino de la desobediencia civil": el derrotado excandidato presidencial Iván Cepeda si De la Espriella no renuncia a nacionalidad en EE. UU.

El senador y candidato presidencial derrotado Iván Cepeda anunció que no reconocerá la autoridad de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia si este no renuncia a su ciudadanía en Estados Unidos.

Cepeda, quien obtuvo más de 12.7 millones de votos en las elecciones del 21 de junio, basó su declaración en que De la Espriella posee ciudadanía en Estados Unidos, lo que según él implica un juramento de lealtad a ese país que "se hace incompatible con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia".

El líder opositor señaló que entre 2013 y 2019, De la Espriella fue abogado de Alex Saab, empresario acusado de lavado de activos en Estados Unidos.

Aunque el presidente electo ha reconocido esa representación legal, Cepeda citó una carta de once congresistas demócratas al Fiscal General de ese país, donde afirman que existe evidencia de que "transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab pudieron beneficiar a De la Espriella".

En su comunicado, Cepeda cuestionó la supuesta relación de De la Espriella con el narcoparamilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias 'Boliche', identificado como informante de agencias federales.

Según el periodista Daniel Coronell, 'Boliche' fue capturado por el FBI por cobrar sumas millonarias a delincuentes prometiendo beneficios judiciales, y uno de sus cómplices fue Daniel Peñarredonda Gómez, socio de De la Espriella.

El senador también denunció lo que calificó como "interferencia del presidente Donald Trump" en el proceso electoral colombiano y criticó que De la Espriella haya anunciado la adhesión de Colombia al "Escudo de las Américas" sin consultar al Congreso, lo que implicaría un alineamiento militar bajo órdenes estadounidenses.

Entre las situaciones que Cepeda considera graves está el arresto del creador de contenido Beto Coral en Estados Unidos, al que calificó de "preso político", y el supuesto envío de listados de colombianos para ser investigados por el Departamento de Justicia estadounidense, "burlando abiertamente el imperio de la ley y de los tribunales colombianos".

Cepeda advirtió que si De la Espriella no cumple con renunciar a la nacionalidad estadounidense, aclarar si es colaborador de agencias de seguridad de ese país, respetar la soberanía judicial colombiana y cesar la persecución contra el presidente Gustavo Petro, "su posesión estaría viciada por ser ilegal e ilegítima".

"Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente", concluyó Cepeda, llamando a sus electores a desconocer cualquier orden de quien "no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución política".