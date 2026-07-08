La UEFA busca frenar el regreso de Rusia al fútbol y amenaza con un nuevo choque con la FIFA

La posibilidad de que Rusia vuelva a competir en el fútbol internacional abrió un nuevo frente entre los principales organismos que gobiernan este deporte . Por el momento, la FIFA estudia su postura luego de la más reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso.

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Por su parte, la UEFA estaría decidida a que no haya regreso de las selecciones rusas a las competiciones europeas , una medida que podría comprometer su camino para la próxima Copa del Mundo.

Según una investigación exclusiva del periodista Matt Hughes, publicada por The Guardian, muchas fuentes de federaciones nacionales han asegurado que no hay una posibilidad realista de que Rusia pueda ser admitida nuevamente en las competiciones organizadas por la UEFA.

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La oposición de asociaciones como lo son la de Inglaterra, Alemania y Francia continúa siendo mayoritaria desde que el país fue excluido debido a la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Ahora bien, el principal obstáculo nace en que la fase de clasificación europea para el Mundial está organizada por la UEFA. Lo anterior significa que, aunque la FIFA decidiera admitir de nuevo a Rusia en las competiciones internacionales, la selección rusa por otra parte, seguiría dependiendo del organismo europeo para disputar las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

De acuerdo con The Guardian, la UEFA ya vivió una situación similar en 2023, cuando intentó reincorporar a las selecciones juveniles rusas. Aquella propuesta fue retirada después de que al menos una docena de federaciones manifestaran públicamente su rechazo ante esta situación.

Esa experiencia hubiera podido reforzar la posición del organismo presidido por Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA quien además irá a buscar la reelección el próximo año y difícilmente impulsaría una medida que pueda generar un fuerte rechazo entre sus asociados.

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Así mismo, la FIFA se ha mostrado más abierta a analizar de una forma distinta la situación. El presidente del organismo, Gianni Infantino, mencionó en varias oportunidades su disposición para facilitar el regreso de Rusia al fútbol internacional. En declaraciones citadas por The Guardian, el dirigente afirmó hace meses que la suspensión "no ha logrado nada" y que solo ha generado "más frustración y odio".

El medio de comunicación también recuerda que Infantino mantiene una estrecha relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, desde la organización del Mundial de 2018, e incluso respaldó la participación de una selección rusa sub-15 en un torneo juvenil disputado el año pasado en Azerbaiyán.

Uno de los escenarios que analiza la FIFA permitiría que Rusia juegue la clasificación mundialista a través de otra confederación, de forma muy similar a la participación de Israel en las competiciones europeas . Sin embargo, esa opción tampoco va a garantizar algo de forma definitiva. Según fuentes consultadas por The Guardian, varias selecciones europeas podrían plantear un boicot si Rusia lograra clasificarse para el Mundial.

Esta discusión se genera días después de otro enfrentamiento institucional entre FIFA y UEFA, provocada por la decisión del comité disciplinario del organismo mundial de levantar la suspensión del delantero Folarin Balogun antes del partido entre Estados Unidos y Bélgica en el Mundial. La UEFA calificó dicha decisión como una vulneración de la integridad de la competición, mientras la FIFA respondió acusando al organismo europeo de actuar con hipocresía.

Aunque el COI dejó claro que cada federación internacional puede decidir de manera independiente sobre cómo quiere manejar la participación de Rusia en sus competiciones, el futuro del fútbol ruso sigue siendo incierto. De momento, la rígida oposición de la UEFA y de buena parte de las asociaciones nacionales deja cerrada la puerta a un regreso que sigue manteniendo profundas divisiones dentro del deporte.