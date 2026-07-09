Exguerrillero Rodrigo Londoño 'Timochenko' salió de Colombia con destino a España: esto se sabe

Este jueves se conoció que el exguerrillero Rodrigo Londoñó, alias 'Timochenko', compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se encuentra fuera de Colombia.

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Según se ha conocido, Londoño, quien fuera el máximo dirigente de las extintas FARC, se encuentra en España, tras recibir los documentos de LA JEP para salir del país, según los publicados por Caracol Radio.

De acuerdo con la información compartida, Rodrigo Londoño, como presidente del Partido Comunes, fue invitado a distintos eventos que adelantan la Izquierda Unida en Madrid.

“Por medio de la presente carta es para nosotros un honor invitarle a participar en el Seminario sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos que la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida organiza en Madrid”, se lee en la carta firmada por Francisco Pérez Esteban, de la organización antes nombrada.

Rodrigo Londoño hizo las gestiones pertinentes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual le otorgó autorización para estar fuera del país por un período de 20 días, y tiene como plazo límite para presentarse ante la secretaría judicial de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR) hasta el 14 de julio.

Aunque mucho se especula sobre su regreso, teniendo en cuenta que no comparte algunas de las políticas del nuevo gobierno, en cabeza del electo presidente Abelardo de la Espriella, el mismo Londoño hizo uso de su red social de X para despejar toda duda, y aseguró que una vez finalice su agenda, regresará al país.

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"Tras cumplir esta agenda, prepara mi regreso a Colombia para seguir trabajando, como siempre, por la defensa de la paz. Mi compromiso está en Colombia. Seguimos trabajando sin descanso por las víctimas y la satisfacción de sus derechos", expresó.