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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Régimen de Irán acusa a Estados Unidos de "violación flagrante" del alto el fuego

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Estados Unidos dijo haber tomado como blanco "instalaciones militares iraníes" el jueves después de que varios de sus barcos fueran atacados en el estrecho de Ormuz.

El régimen de Irán acusó este viernes a Estados Unidos de "violación flagrante" del alto al fuego, después de que ambos beligerantes se culparan de desencadenar un enfrentamiento nocturno en el estrecho de Ormuz.

"La acción llevada a cabo anoche constituye una violación flagrante del derecho internacional y del alto el fuego. Sin embargo, las fuerzas de defensa del país han infligido un duro golpe al enemigo y han repelido sus ataques con toda su fuerza", afirmó el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghai.

Estados Unidos dijo haber tomado como blanco "instalaciones militares iraníes" el jueves después de que varios de sus barcos fueran atacados en el estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump aseguró no obstante que la tregua vigente desde hace un mes se mantiene.

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El Ejército de Estados Unidos difundió imágenes del momento en el que atacó dos buques del régimen de Irán que intentaban violar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

Según informó el Comando Central (CENTCOM) en un mensaje en X, un F/A-18 Super Hornet de la Marina de EE. UU. "neutralizó a ambos petroleros tras disparar municiones de precisión contra sus chimeneas".

En la publicación, el mando militar precisó que los ataques ocurrieron el 8 de mayo contra los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda, antes de que ambos entraran en un puerto iraní en el Golfo de Omán.

“Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio mantienen su compromiso con el cumplimiento estricto del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Los hechos ocurren días después de que un F/A-18 inutilizó otro buque con bandera iraní, disparando su cañón de 20 mm contra el timón de la embarcación.

Otro hecho ocurrió el 19 de abril cuando el M/V Touska, también con bandera iraní, intentó violar el bloqueo e ignoró múltiples advertencias de un destructor de Estados Unidos, según informó en su momento el CENTCOM.

El mando militar precisa que el bloqueo de Washington contra los buques que intentan entrar o salir de puertos iraníes permanece en pleno vigor, por lo que sus fuerzas continúan actuando contra dichas embarcaciones.

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