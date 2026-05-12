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Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político, calificó las declaraciones de Trump como "lamentables" y "penosas".

El presidente Donald Trump afirmó estar evaluando seriamente convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos, una declaración que ha generado reacciones encontradas tanto en la comunidad venezolana como entre analistas políticos.

La propuesta surgió durante una conversación telefónica con el periodista de Fox News, John Roberts, donde Trump justificó la idea citando el valor de las reservas petroleras del país suramericano, tasadas en 40 billones de dólares.

La respuesta desde Caracas no se hizo esperar. Delcy Rodríguez, encargada del régimen, rechazó categóricamente la propuesta y señaló que "esto no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia".

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Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político, calificó las declaraciones de Trump como "lamentables" y "penosas". "Es un insulto de verdad a los pueblos que se hable de estos países en esa forma", afirmó desde Miami.

Peñalver señaló que Trump ha hecho declaraciones similares sobre Canadá y Groenlandia, con lo cual aseguró que se trata de un “distractor” ante problemas internos como la inflación y la crisis en Medio Oriente.

El analista criticó que Trump "solamente habla del petróleo y no habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano".

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“Es un distractor que duele a los venezolanos. Les tiene que doler que se hable de ellos como que los metemos como Estado 51, sin que ni siquiera se consulte al pueblo venezolano, ni en Venezuela, ni en el exilio”, agregó.

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