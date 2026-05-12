"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Marisela Parra, madre de los militares venezolanos Leonardo David y Leandro Leomar Chirinos Parra —presos políticos del régimen de Venezuela—, denunció este martes en entrevista con el programa La Mañana de NTN24 que uno de sus hijos intentó suicidarse mientras permanecía en un centro de torturas.

"Mi hijo (Leandro) ha intentado quitarse la vida porque no soportan (los presos políticos) el estado de deterioro en el que los tienen, tanto físico como psicológico", contó Parra en NTN24.

La madre de las víctimas de la dictadura madurista aseguró que los presos políticos están realizando una huelga de hambre y algunos compañeros de su hijo también han intentado suicidarse y han llegado, incluso, a intentar coserse la boca.

"Todo el grupo que se unió a la huelga sigue siendo maltratado psicológicamente por quien aún está en la directiva porque dicen que son rebeldes y ellos simplemente lo que le exigen al ministro Julio García Zerpa es que los saquen de allí", relató Parra.

La situación de los presos políticos en Venezuela, para Parra, es más que preocupante. "Mi alma quebrada, mi corazón quebrado y esperando que algún día pase esto, pero no le vemos final", se lamenta.

Que Delcy Rodríguez fuera recibida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya generó impotencia no solo en Parra sino en todas las madres de los presos políticos. "Sabemos que no es por nosotros, sabemos que es por lavarse la cara y por lavarle la cara a todos ellos", mencionó.