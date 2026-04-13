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Lunes, 13 de abril de 2026
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Hungría

El viral baile que protagonizó un político húngaro en celebración del triunfo de su partido en las elecciones

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones legislativas en Hungría | Foto: EFE
Elecciones legislativas en Hungría | Foto: EFE
Tras 16 años en el poder, el primer ministro del país Viktor Orbán, reconoció su derrota y felicito a su sucesor Péter Magyar.

En lo que fue una emocionante noche de elecciones en Hungría el político Zsolt Hegedus no pudo evitar demostrar su euforia tras la victoria de su partido en los comicios legislativos.

Este domingo, Hungría rompió 16 años de gobierno del primer ministro Viktor Orbán tras elegir a Péter Magyar como su sucesor y cuyo partido logró una mayoría en el Parlamento.

Como celebración, Hegedus tomó el escenario tras el discurso de Magyar y se puso a bailar para festejar el triunfo de su partido. El candidato a ministro de Sanidad de Hungría de manera eufórica bailó frente a miles de personas, en donde con saltos y aplausos los ánimo para celebrar la victoria.

Su inesperado baile se ha vuelto viral en redes sociales en donde muchos han afirmado que también festejó lo que cree es su victoria como futuro ministro de salud del país.

Tras 16 años en el poder, el primer ministro del país Viktor Orbán, reconoció su derrota y felicito a su sucesor Péter Magyar.

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"Hemos liberado a Hungría", proclamó Magyar al final de la noche, encaramado en una tarima instalada a orillas del Danubio.

Decenas de miles de eufóricos seguidores del partido Tisza celebraron los resultados frente a la sede electoral de la agrupación en Budapest, ondeando banderas húngaras y bailando, mientras se oían bocinazos por la capital.

"Juntos derrotamos el régimen de Orbán", expresó Magyar frente a sus seguidores. "Hemos liberado a Hungría, hemos recuperado nuestra patria".

Según un recuento oficial con 98,15% de las mesas electorales, Tisza obtuvo 138 de los 199 escaños con el 53,56% de los votos, frente a 55 escaños y el 37,86% de los votos para el partido Fidesz de Orbán.

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