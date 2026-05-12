"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló estar considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 de la Unión Americana, según declaraciones realizadas durante una conversación telefónica con el periodista de Fox News, John Ross.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas. Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano, rechazó categóricamente la idea: "Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia".

El analista político Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, analizó en La Tarde de NTN24 la propuesta de Donald Trump para Venezuela y sus declaraciones sobre la libertad de los presos políticos.

"La verdadera discusión no es si Venezuela será el estado 51, la discusión real es, ¿quién controlará el sistema operativo del país en la era de la inteligencia artificial?", planteó de la Cruz durante una entrevista. El analista explica que en el siglo XXI, "la nueva soberanía no se mide solamente en fronteras, ejércitos o banderas, ahora se mide en energía" necesaria para los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial.

“La tesis del estado 51 revela algo más profundo, porque Washington ya no piensa únicamente en América Latina como una zona de influencia, la piensa como plataforma integrada de seguridad energética y tecnológica hemisférica, porque ya el petróleo no es solo combustible, es capacidad computacional”, indicó.

Según de la Cruz, Venezuela posee elementos estratégicos clave: reservas petroleras, minerales raros críticos para el desarrollo tecnológico, posición geográfica con salida al Caribe, y una infraestructura estatal debilitada que la convierte en "un nodo geopolítico perfecto".

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El analista sostuvo que "Washington ya no piensa únicamente en América Latina como una zona de influencia, la piensa como plataforma integrada de seguridad energética y tecnológica". “La verdadera discusión no es si Venezuela será Estado 51, la discusión real es, ¿quién controlará el sistema operativo del país en la era de la inteligencia artificial? Porque el siglo XXI gira alrededor del control de la inteligencia, la energía y los datos, y allí Venezuela dejó de ser periferia, se convirtió en territorio estratégico del nuevo orden tecnológico global”, subrayó.

El presidente Trump también afirmó que "el resto" de los presos políticos venezolanos "saldrá", sin especificar plazos ni mecanismos. Esta declaración, realizada antes de su viaje a China, se enmarca en lo que de la Cruz describió como una "estabilización supervisada" más que una transición democrática.

"Trump no está describiendo una revolución democrática, está describiendo una estabilización supervisada, un estado tutelado, porque la prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos", explicó el analista.

De la Cruz también identificó un cambio significativo en las declaraciones recientes de la líder opositora María Corina Machado, quien según el analista ofreció "incentivos" a Delcy Rodríguez para una transición, incluyendo garantías de que "no habrá revancha, ni persecución, ni discriminación". Esta postura representa un giro estratégico que podría facilitar una transición negociada.

El analista advirtió que el modelo actual funciona así: "Delcy garantiza la continuidad, las petroleras garantizan cajas, Washington garantiza la supervisión, y los presos liberados reducen el costo reputacional". En este esquema, Venezuela "ya no aparece como una república en reconstrucción, aparece como un activo estratégico", subrayó.