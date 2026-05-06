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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Nicolás Pacheco, hijo del secuestrado Jesús Antonio Pacheco, denunció la situación en NTN24.

El grupo armado ELN difundió un video en el que anuncia la condena de cuatro funcionarios del Estado colombiano secuestrados durante 2024, en lo que denominan un "juicio revolucionario".

Los afectados permanecen en cautiverio desde hace aproximadamente un año, sometidos a condiciones que sus familias califican como delitos de lesa humanidad.

Las víctimas del secuestro son Jesús Antonio Pacheco Oviedo, funcionario de la Fiscalía General de la Nación secuestrado el 8 de octubre de 2024, quien fue condenado a 60 meses de cautiverio. Rodrigo Antonio López, también trabajador de la Fiscalía, fue plagiado en la misma fecha y condenado a 55 meses. Los agentes de policía Frank Hoyos Murcia y Jordi Pérez Mendoza fueron secuestrados el 20 de julio de 2024 y condenados a 36 meses cada uno.

En el video divulgado, un hombre encapuchado lee una supuesta sentencia contra los funcionarios, acusándolos de "pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad", entre otros cargos.

Según la grabación, el ELN los condena por "desarrollar acciones de espionaje contra el ELN vinculando a la población civil y menores de edad y por la ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil".

Las pruebas de supervivencia enviadas por los secuestrados revelan su desesperación.

"Poder regresar a casa, a ver a nuestra familia, a ver a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares", expresó uno de ellos en el video.

Otro de los cautivos demandó: "En sus manos está nuestra liberación, nosotros no somos máquinas, ni somos unos perros, ni unos animales, porque hasta los animales tienen derechos, haga el favor y nos respete".

Nicolás Pacheco, hijo de Jesús Antonio Pacheco, denunció la situación:

"Me parece un acto muy cruel, lo que hicieron, con tales imputaciones que le hicieron, es horrendo", afirmó.

El joven describió a su padre como "un hombre promedio, un hombre de pueblo, un hombre entregado a su familia, muy entregado a su trabajo" con más de 26 años al servicio del Estado.

Respecto a la salud de su padre, Nicolás señaló: "Mi papá tiene algunos problemas cardíacos, los cuales si no son tratados constantemente con su medicina, puede llegar a un estado en el que fácilmente pueda perder la vida".

El caso evidencia la situación de seguridad que enfrenta Colombia bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las familias de los secuestrados han realizado marchas exigiendo la liberación de sus seres queridos, mientras el cautiverio prolongado representa sufrimiento, desesperación y ansiedad para las víctimas y sus allegados.

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