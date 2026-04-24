"Estados Unidos debería reimponer sanciones a Delcy": Rick Scott expresa descontento sobre el fin de la ley de amnistía en Venezuela

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, reaccionó este viernes al anuncio de la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sobre el fin de la ley amnistía en Venezuela.

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A través de su red social X, expresó su descontento y señaló que oficialmente “Delcy Rodríguez se presentó ante su círculo de matones para anunciar que su llamada ‘ley de amnistía’ ha terminado”.

Rodríguez anunció el pasado jueves que “esta ley de amnistía llega a su fin”. “Aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo sin garantizar nada para los que siguen encerrados.

Ante las nuevas declaraciones, Scott sentenció que “esto solo confirma lo que ya sabíamos: nunca hubo una intención real de cooperar con los Estados Unidos”.

“La verdad es que, con o sin la ley de amnistía, cientos de presos políticos aún permanecen tras las rejas, deliberadamente excluidos del debido proceso y castigados injustamente solo por levantarse contra el régimen”, señaló el senador.

Ante las nuevas decisiones que está tomando el régimen venezolano, Scott recalcó que “el presidente Donald Trump, y el secretario de Estado Marco Rubio han sido claros en sus demandas”. Ante las nuevas irregularidades dijo que “¡Los Estados Unidos debería reimponer sanciones a Delcy!”.

Cabe resaltar que, desde Estados Unidos, más diplomáticos se pronuncian sobre las actuaciones de Rodríguez. El congresista Carlos Giménez, dijo esta semana que, si Delcy Rodríguez no coopera con el Gobierno del presidente Donald Trump, le espera un destino como el de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

"SOS Venezuela. Delcy no engaña a nadie. Todos sabemos de qué pata cojea esta sabandija", recalcó Giménez.