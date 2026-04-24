NTN24
Viernes, 24 de abril de 2026
Viernes, 24 de abril de 2026
Régimen venezolano

"Estados Unidos debería reimponer sanciones a Delcy": Rick Scott expresa descontento sobre el fin de la ley de amnistía en Venezuela

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Rick Scott, Delcy Rodríguez | Foto AFP
Rick Scott, Delcy Rodríguez | Foto AFP
Las decisiones del régimen “solo confirma lo que ya sabíamos: nunca hubo una intención real de cooperar con los Estados Unidos”, señaló el senador.

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, reaccionó este viernes al anuncio de la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sobre el fin de la ley amnistía en Venezuela.

o

A través de su red social X, expresó su descontento y señaló que oficialmente “Delcy Rodríguez se presentó ante su círculo de matones para anunciar que su llamada ‘ley de amnistía’ ha terminado”.

Rodríguez anunció el pasado jueves que “esta ley de amnistía llega a su fin”. “Aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley de amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo sin garantizar nada para los que siguen encerrados.

Ante las nuevas declaraciones, Scott sentenció que “esto solo confirma lo que ya sabíamos: nunca hubo una intención real de cooperar con los Estados Unidos”.

“La verdad es que, con o sin la ley de amnistía, cientos de presos políticos aún permanecen tras las rejas, deliberadamente excluidos del debido proceso y castigados injustamente solo por levantarse contra el régimen”, señaló el senador.

Ante las nuevas decisiones que está tomando el régimen venezolano, Scott recalcó que “el presidente Donald Trump, y el secretario de Estado Marco Rubio han sido claros en sus demandas”. Ante las nuevas irregularidades dijo que “¡Los Estados Unidos debería reimponer sanciones a Delcy!”.

o

Cabe resaltar que, desde Estados Unidos, más diplomáticos se pronuncian sobre las actuaciones de Rodríguez. El congresista Carlos Giménez, dijo esta semana que, si Delcy Rodríguez no coopera con el Gobierno del presidente Donald Trump, le espera un destino como el de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

"SOS Venezuela. Delcy no engaña a nadie. Todos sabemos de qué pata cojea esta sabandija", recalcó Giménez.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Rick Scott

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Marco Rubio

Ley de Amnistía

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Trae los aviones más avanzados": coronel (r) explica impacto de que por primera vez en 23 años EE. UU. tenga tres portaviones en Oriente Medio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Estrecho de Ormuz / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos afirma que se unirá “a cualquier iniciativa” de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz

Monserrate, en Bogotá. (EFE)
Bogotá

"No hemos tenido respuesta de ellos": buscan con aeronave con sensor térmico a siete personas perdidas en el cerro de Monserrate en Bogotá

Avión - Foto de referencia: Canva
Vuelos

Nueva aerolínea anuncia vuelos directos entre Caracas y Miami: esta es la fecha en la que comenzarán a operar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estrecho de Ormuz / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos afirma que se unirá “a cualquier iniciativa” de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz

Monserrate, en Bogotá. (EFE)
Bogotá

"No hemos tenido respuesta de ellos": buscan con aeronave con sensor térmico a siete personas perdidas en el cerro de Monserrate en Bogotá

Avión - Foto de referencia: Canva
Vuelos

Nueva aerolínea anuncia vuelos directos entre Caracas y Miami: esta es la fecha en la que comenzarán a operar

Italia eliminada ante Bosnia del Mundial 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Revelan que enviado especial de Trump pidió al presidente de la FIFA la inclusión de Italia en el Mundial 2026 en reemplazo de Irán

Jugadores Selección Colombia Sub-17 - Foto: EFE
Mundial Sub-17

Colombia tras gritar campeón lidera lista de siete selecciones sudamericanas que estarán en la Copa del Mundo Sub-17 de Catar: ¿está La Vinotinto?

Acceso a Internet en Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

Estados Unidos pidió en conversaciones con el régimen cubano llevar Internet a la isla a través de empresa de Elon Musk

Foto: Bogoshorts
Cine

Abren convocatorias para importante evento cinematográfico de talla internacional en Bogotá: de esto se trata

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre