"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Noel Álvarez, quien estuvo privado de libertad durante 10 meses y 7 días, reveló en entrevista con NTN24 las condiciones extremas que enfrentó durante su detención y su visión sobre el futuro de Venezuela.

Álvarez, expresidente de Fedecámaras entre 2009 y 2011 y director de campaña del comando con Venezuela en el estado Miranda durante 2024, fue detenido en enero de 2025 tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Yo salí mucho más fuerte que como entré. Si quisieron hacerme un daño por haberme mantenido secuestrado durante ese montón de tiempo, no lo lograron", declaró Álvarez.

El empresario describió las condiciones de su detención inicial: "Todos esos días que me tuvieron maniatado, que me tuvieron encapuchado, tirado en el piso, que me estaba vigilando un perro, que no me dejaban bañar".

Durante su cautiverio, Álvarez leyó 100 libros, 60 en los primeros seis meses y 40 en los últimos cuatro meses. "Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu ni la mente", afirmó.

Respecto a la situación política actual, Álvarez fue enfático al señalar la necesidad de elecciones presidenciales: "Aquí tiene que haber una elección presidencial y unas elecciones parlamentarias para que renovemos todos los poderes públicos, el CNE, el TSJ y todas las organizaciones públicas".

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Asimismo, enfatizó que esta demanda surge directamente de la población: "Todos me responden, todos están más claros que nosotros los políticos".

El expreso también denunció problemas internos en su organización política tras su excarcelación. "Apenas yo caí a la cárcel, tenía un mes, caí en el mes de enero del año 2025, y en febrero del año 2025, las personas que eran de mi mayor confianza que estaban en el partido empezaron a conspirar para quitarme la dirección del partido", reveló.

En relación con la situación de otros presos políticos, Álvarez expresó preocupación por los "castigados del régimen". Narró el caso de un exviceministro de prisiones que llevaba un año y siete meses detenido sin juicio ni acceso a abogados. "Lo único que digo es que se le tienen que respetar los derechos como a todos los seres humanos", subrayó.