"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó ante el Congreso de su país que el régimen cubano representa una amenaza directa para la seguridad nacional de EE. UU.

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En su ponencia, el funcionario mencionó que la isla sigue siendo un refugio para terroristas y prófugos de la justicia.

Además, Hegseth se refirió a la preocupación por el uso de puertos cubanos por buques de la marina rusa y submarinos nucleares.

Julio Shiling, politólogo, autor y director de Patria de Martí, y José Cohen, exoficial de inteligencia cubana en el exilio desde 1994, analizaron este tema en el programa La Noche de NTN24.

"El éxito del castro-comunismo fue unir tendencias, en los 60 Cuba abrió sus puertas a todas estas corrientes de comunismo, como las de Rusia y China", dijo Shiling.

En cuanto a la postura de Trump sobre Cuba, Shiling añadió: "Ya no es buscar vías de mejoramiento con asistencia internacional humanitaria, ya abiertamente es una cambio de sistema (el que se busca)".

Por su parte, Cohen indicó: "creo que estas bases (militares en Cuba) tienen presencia de China, no creo que de Rusia, China es la opción de Cuba para desarrollar el trabajo hostil de Cuba".

"Quiero recordar que dos días antes de que Trump diera la orden de capturar a Maduro, estaba el ministro de Relaciones Exteriores en Venezuela. Trump es un tipo único, es un líder único", acotó.

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Los vuelos de inteligencia militar de Estados Unidos sobre Cuba han registrado un aumento significativo desde principios de febrero, replicando patrones similares a los observados antes de las ofensivas militares estadounidenses contra Venezuela e Irán, según análisis basados en datos de aviación públicos.

Desde el 4 de febrero, la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han ejecutado múltiples vuelos de reconocimiento, utilizando aviones tripulados y drones cerca de La Habana y Santiago de Cuba, las dos ciudades más grandes del país caribeño.

Tras 67 años de dictadura, en la actualidad Cuba se divide entre apagones y represión. La cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica. De acuerdo con reportes de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.250 prisioneros políticos en Cuba.