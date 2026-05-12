¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

El abogado penalista y exfiscal Diego Gutiérrez analizó en NTN24 el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia, un caso que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

Entre los salpicados destacan Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y exdirector del DNI; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones; Luis Fernando Velasco, exministro de Interior; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.

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Ante la sensación de impunidad que genera el caso, Gutiérrez señaló: "Considero que no hay impunidad, simplemente cada uno de los casos es aislado".

Por otro lado, explicó que "una libertad por vencimiento de términos no es sinónimo de impunidad" y atribuyó la situación al colapso del sistema penal acusatorio en Colombia.

"En este mega caso hay un grupo especial de fiscales trabajando a diario en él, pero aún así se pueden cometer falencias", señaló.

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"Cuando se da una libertad por vencimiento de términos, jamás puede ser por un actuar de la defensa (...) siempre es por la Judicatura, por la Fiscalía (...)", añadió.

Además, hizo énfasis a los señalamientos de Petro contra la justicia: "La independencia judicial se debe respetar (...) esta situación es sistemática por parte del presidente de la República".

Y añadió: "Si Colombia pierde la independencia judicial, estamos llamados a no prosperar y a perder en todos los ámbitos sociales".