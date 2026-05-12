NTN24
Martes, 12 de mayo de 2026
Martes, 12 de mayo de 2026
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
En diálogo con La Mañana de NTN24, el abogado penalista y exfiscal Diego Gutiérrez se refirió al caso.

El abogado penalista y exfiscal Diego Gutiérrez analizó en NTN24 el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Colombia, un caso que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

Entre los salpicados destacan Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y exdirector del DNI; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones; Luis Fernando Velasco, exministro de Interior; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.

o

Ante la sensación de impunidad que genera el caso, Gutiérrez señaló: "Considero que no hay impunidad, simplemente cada uno de los casos es aislado".

Por otro lado, explicó que "una libertad por vencimiento de términos no es sinónimo de impunidad" y atribuyó la situación al colapso del sistema penal acusatorio en Colombia.

"En este mega caso hay un grupo especial de fiscales trabajando a diario en él, pero aún así se pueden cometer falencias", señaló.

o

"Cuando se da una libertad por vencimiento de términos, jamás puede ser por un actuar de la defensa (...) siempre es por la Judicatura, por la Fiscalía (...)", añadió.

Además, hizo énfasis a los señalamientos de Petro contra la justicia: "La independencia judicial se debe respetar (...) esta situación es sistemática por parte del presidente de la República".

Y añadió: "Si Colombia pierde la independencia judicial, estamos llamados a no prosperar y a perder en todos los ámbitos sociales".

Temas relacionados:

Colombia

Escándalo

Gustavo Petro

Justicia

Polémica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy no se ve luz al final del túnel”: experto sobre el plan de tres fases de EE. UU. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Foto de referencia (Canva)
Submarino

Estados Unidos reveló un arma que normalmente nadie ve: poderoso submarino emergió en el Mediterráneo

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - Foto: EFE
Paz total

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Dictadura maquillada de diplomacia: ¿una nueva estrategia de legitimación internacional de Delcy Rodríguez?

Presos políticos - EFE
Venezuela

"Las cárceles se han convertido en centros de tortura": analista sobre situación que enfrentan los presos políticos en Venezuela

Más de Judicial

Ver más
Víctor Quero, muere como preso político en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

Juez Alvin Hellerstein acepta licencias de OFAC al régimen venezolano para pagar la defensa de Maduro y se pronuncia sobre aplazamiento de audiencias

Diosdado Cabello, audiencia de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro Guerra - Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Juez del caso Maduro ordena regular el acceso al material probatorio: no podrá ser compartido con otros acusados como Diosdado Cabello y 'Nicolasito'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jon Aramburu de la Real Sociedad / FOTO: EFE
Jon Aramburu

“Siempre trabajo para dejar a Venezuela en alto”: Las palabras de Jon Aramburu tras el título de la Real Sociedad

Víctor Quero, muere como preso político en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Trump y buque en el estrecho de Ormuz. (EFE)
Régimen

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y provoca dura reacción de Donald Trump

Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Delcy Rodríguez "es cabeza de un cartel narco (...) tiene que cambiar, si no lo hace, debe ser sancionada y enfrentar un juicio": senador Rick Scott en NTN24

Emprendimiento - Foto de referencia Canva
Empresas

Abren convocatoria para importante proyecto que premiará hasta con 20 mil dólares a emprendimientos latinoamericanos: así puede postularse

Selección de la UEFA hace oficial su lista de convocados para el Mundial 2026 - Foto: AFP
Copa del Mundo

A un mes del inicio de la Copa del Mundo, selección europea dio a conocer la lista definitiva de convocados para afrontar el certamen mundialista

En los años 80, Pablo Escobar introdujo un grupo de hipopótamos a esta región de Antioquia - Foto Canva
Animales

Colombia responde a India tras propuesta de hijo de multimillonario de recibir hipopótamos de Pablo Escobar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre