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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Irán

Régimen de Irán contradice a Trump y niega que hay negociaciones "directas o indirectas" con Estados Unidos

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
La declaración se da luego que Trump confirmara el lunes que mantenía conversaciones productivas con el régimen de Irán.

El embajador iraní en Pakistán aseguró este miércoles que no se han efectuado negociaciones "directas o indirectas" con Estados Unidos, pese a la afirmación del presidente Donald Trump de que hay conversaciones en curso para poner fin a la guerra.

"También hemos tenido conocimiento de esos detalles a través de los medios de comunicación, pero según la información de que dispongo, y contrariamente a lo que afirma Trump, hasta ahora no se han producido negociaciones, ni directas ni indirectas, entre los dos países", aseguró el embajador Reza Amiri Moghadam.

Trump había informado el lunes que mantenía conversaciones productivas con el régimen de Irán en el marco de la resolución sobre las hostilidades en Oriente Medio.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América e Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump en su cuenta oficial en la plataforma digital Truth social.

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"Basándome en el tono de estas conversaciones en profundidad, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraní durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", añadió.

Tras 25 días de ofensiva, se conoció que este martes el gobierno de Estados Unidos envió un plan de 15 puntos a Irán para frenar los bombardeos que sacuden a Medio Oriente.

Según han informado varios medios internacionales, este plan de 15 puntos podría incluir límites severos relacionados con el programa nuclear iraní, así como también la reapertura del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el medio The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, país que se ofreció como mediador.

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Esto se dio luego de que el presidente Trump, en horas más temprano, haya asegurado haber acordado con el régimen de los ayatolás que "nunca tendrían un arma nuclear".

Según señaló el mandatario: "Les puedo asegurar que les gustaría llegar a un acuerdo, ¿y quién no querría si estuviera allí? Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido... prácticamente todo lo que tenían ha desaparecido".

De acuerdo con el mandatario republicano, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner están involucrados en dichas conversaciones.

"No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero han acordado que nunca tendrán un arma nuclear. Han llegado a un acuerdo al respecto", indicó.

Sin embargo, The New York Times también detalla que el medio Canal 12 de Israel indicó que el plan enviado por Trump incluiría el desmantelamiento del programa nuclear iraní, el cese del apoyo a grupos afines y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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