Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Tras 25 días de ofensiva, se conoció que este martes el gobierno de Estados Unidos envió un plan de 15 puntos a Irán para frenar los bombardeos que sacuden a Medio Oriente.

Según han informado varios medios internacionales, este plan de 15 puntos podría incluir límites severos relacionados con el programa nuclear iraní, así como también la reapertura del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el medio The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, país que se ofreció como mediador.

Esto se dio luego de que el presidente Trump, en horas más temprano, haya asegurado haber acordado con el régimen de los ayatolás que "nunca tendrían un arma nuclear".

El líder republicano afirmó, desde la Casa Blanca en declaraciones a la prensa, que las negociaciones con el régimen de Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente estaban en marcha ahora mismo.

Además de que las autoridades iraníes tienen "muchas ganas" de llegar a un acuerdo.

Según señaló el mandatario: "Les puedo asegurar que les gustaría llegar a un acuerdo, ¿y quién no querría si estuviera allí? Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido... prácticamente todo lo que tenían ha desaparecido".

De acuerdo con el mandatario republicano, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner están involucrados en dichas conversaciones.

"No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero han acordado que nunca tendrán un arma nuclear. Han llegado a un acuerdo al respecto", indicó.

Sin embargo, The New York Times también detalla que el medio Canal 12 de Israel indicó que el plan enviado por Trump incluiría el desmantelamiento del programa nuclear iraní, el cese del apoyo a grupos afines y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán ha bloqueado el paso marítimo estratégico, por donde transita el 20% del petróleo mundial, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra el régimen de los ayatolás.

No obstante, de darse la reapertura del estrecho de Ormuz, Estados Unidos, en retribución, levantaría todas las sanciones contra Irán, según el reporte emitido por la cadena israelí. Además, Irán también recibiría asistencia en el desarrollo de energía nuclear civil en el sitio de Bushehr, que Teherán denunció el martes que fue atacado por Israel.

Una fuente del gobierno pakistaní le indicó a Reuters que las conversaciones sobre una reunión se encuentran en una fase avanzada y que, de producirse, "aunque es muy improbable", tendría lugar en el plazo de una semana. Pakistán mantiene lazos de larga data con Irán y ha estado fortaleciendo su relación con Trump.

Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones contra Irán el pasado 28 de febrero. Ante esto, Teherán ha cerrado el paso marítimo estratégico en represalia a los ataques.