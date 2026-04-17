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Baloncesto

Murió “Mano Santa”, leyenda del básquet que ostentó importantes récords durante 25 temporadas

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Oscar Schmidt | Foto AFP
Oscar Schmidt | Foto AFP
El deportista se retiró como el máximo anotador de todos los tiempos a nivel mundial, una marca que mantuvo hasta que fue superada por LeBron James en 2024.

La leyenda del baloncesto brasileño Oscar Schmidt, cinco veces olímpico y uno de los máximos anotadores de la historia de este deporte, falleció el viernes a los 68 años, según informaron su familia y las autoridades.

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El miembro del Salón de la Fama, que sigue siendo el máximo anotador en la historia del baloncesto olímpico, falleció tras una larga batalla contra un tumor cerebral, según informó su familia.

Nacido en Natal, Rio Grande do Norte, e inmortalizado como la "Mano Sagrada" por su asombrosa precisión en los tiros, Schmidt acumuló 49.737 puntos en su carrera entre 1974 y 2003.

Fue seleccionado por los New Jersey Nets, pero nunca llegó a jugar en la NBA para poder seguir disponible para jugar con la selección de Brasil.

Schmidt se retiró como el máximo anotador de todos los tiempos a nivel mundial, una marca que mantuvo hasta que fue superada por LeBron James en 2024.

"El mejor jugador de la historia del baloncesto brasileño se despide como un ícono absoluto de este deporte", declaró la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB), calificando el legado de Schmidt como uno que "redefinió los límites de lo posible en la cancha".

Schmidt había sido ingresado el viernes por la mañana en un hospital de Santana de Parnaíba, en el estado de São Paulo.

"Hoy el mundo pierde a un ídolo; yo pierdo a mi padre. Descansa en paz, papá", escribió su hijo Felipe en un emotivo homenaje, añadiendo que su padre ahora pertenece al "Salón de la Fama de la vida".

Por su parte, la CBB también señaló que "Oscar Schmidt no era simplemente un jugador extraordinario. Era la personificación de la dedicación, la pasión y el compromiso con el deporte (…) Su fallecimiento marca el final de una era".

Récords históricos

  • Durante su carrera profesional fue reconocido como el máximo anotador del baloncesto mundial, ya que acumuló un aproximado de 49.737 puntos en competiciones oficiales.
  • Marcó un récord olímpico, debido a que participó en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, desde Moscú 1980 – Atlanta 1996. Asimismo, es uno de los máximos anotadores en torneos olímpicos, con alrededor de 1.000 puntos convertidos.
  • En la Liga ACB de España, marcó un récord de 11 triples en un solo partido con el Forum Valladolid, marca que duró 20 años.
  • Ostenta récord de más puntos anotados en la historia de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA, con 906 puntos en 34 partidos.
  • Fue inscrito en el Salón de la Fama del Baloncesto de Estados Unidos en el 2013.

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