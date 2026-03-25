En medio de las negociaciones, Marina del régimen iraní asegura haber lanzado misiles contra importante portaviones de Estados Unidos

Este miércoles, en medio de las negociaciones entre el régimen de Irán y el Gobierno de Estados Unidos, anunciadas por el presidente Donald Trump, se produjeron nuevos ataques por parte de la dictadura de los ayatolás.

La marina iraní afirmó que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln, y advirtió que podrían producirse nuevos ataques de este tipo.

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Según el comunicado militar, el bombardeo obligó al portaaviones, desplegado en la zona del Golfo, a "modificar su posición".

El comandante de la marina iraní, el almirante Shahram Irani, señaló que los movimientos de este portaaviones "son vigilados de forma permanente (...) y en cuanto esta flota hostil entre en el radio de alcance de nuestros sistemas de misiles, será blanco de contundentes ataques".

Aunque el Comando Central de Estados Unidos continúa ejecutando ataques contra posiciones militares iraníes, el presidente Trump aseguró que ha habido acercamientos importantes para ponerle fin al conflicto.

Tras 25 días de ofensiva, se conoció que este martes el gobierno de Estados Unidos envió un plan de 15 puntos a Irán para frenar los bombardeos que sacuden a Medio Oriente.

Según han informado varios medios internacionales, este plan de 15 puntos podría incluir límites severos relacionados con el programa nuclear iraní, así como también la reapertura del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el medio The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, país que se ofreció como mediador.

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Esto se dio luego de que el presidente Trump, en horas más temprano, haya asegurado haber acordado con el régimen de los ayatolás que "nunca tendrían un arma nuclear".

El líder republicano afirmó, desde la Casa Blanca en declaraciones a la prensa, que las negociaciones con el régimen de Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente estaban en marcha ahora mismo.

Además de que las autoridades iraníes tienen "muchas ganas" de llegar a un acuerdo.

Según señaló el mandatario: "Les puedo asegurar que les gustaría llegar a un acuerdo, ¿y quién no querría si estuviera allí? Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido... prácticamente todo lo que tenían ha desaparecido".