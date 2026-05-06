"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

El profesor de la Universidad de Georgetown, Héctor Schamis, criticó duramente las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez sobre los presos políticos en Venezuela, calificándolas de cínicas y sádicas. El analista político señaló que el chavismo ha recuperado confianza desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

El analista vinculó esta actitud con la supuesta caducidad de la ley de amnistía, instrumento que "nunca fue ley, nunca amnistió", según sus palabras.

“Desde el 3 de enero hasta la fecha, al comienzo estaban muy tranquilos, muy modestos, muy humildes, y han estado recuperando confianza, y al decir recuperar confianza, quiere decir recuperar cinismo y sadismo”, declaró Schamis.

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“Han estado en las últimas semanas recuperando terreno y confianza, y estas son las cosas que ocurren cuando esta dictadura se siente tranquila, se están sintiendo más tranquilos”, agregó.

El analista subrayó que en Venezuela "las protestas han sido masivas, activas y pacíficas", nunca armadas, y que muchos detenidos lo están por publicaciones en redes sociales, cuestionando así la justificación de Jorge Rodríguez para seguir manteniendo presos políticos en Venezuela.

“Los cargos, son cargos inventados”, indicó el académico.

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Schamis anunció su incorporación al Consejo Asesor del Instituto McCain en su iniciativa mundial de libertad para presos políticos y rehenes. Esta iniciativa abarca casos en Irán, Afganistán, Rusia y América Latina, incluyendo Venezuela, Nicaragua y Cuba. El experto explicó que muchos presos venezolanos son técnicamente rehenes al carecer de debido proceso o imputación formal.