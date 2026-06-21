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Domingo, 21 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Milei felicita a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones de Colombia: “el león y el tigre rugen en Latinoamérica”

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Milei y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Javier Milei y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
El presidente argentino ha sido uno de los líderes políticos que se ha pronunciado sobre la victoria del abogado y no ocultó su felicidad.

Abelardo de la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, fue elegido mandatario de Colombia el domingo tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista en el balotaje, según el conteo preliminar de la autoridad electoral.

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En una de las votaciones más reñidas de la historia, el jurista sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos, según el 99,7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

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Muy cerca quedó el senador Iván Cepeda (48,7%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país que no podía presentarse a la reelección por ley.

Las voces nacionales e internacionales tras conocerse los resultados no se han hecho esperar, en las calles de Bogotá y otras ciudades del país, se oyeron silbatos y bocinas de automóviles, y en las redes sociales también hay felicitaciones.

Uno de los que felicitó a De la Espriella fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien a través de su cuenta de X escribió: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA”.

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Felicito enormemente a De la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, prosiguió la publicación.

La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, finalizó el escrito.

Otras voces como la del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez, entre otros han manifestado sus felicitaciones a Abelardo de la Espriella por su victoria electoral.

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