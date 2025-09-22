NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Venezolanos en Ecuador

Detienen a varios venezolanos en operativo contra la minería ilegal en Ecuador

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Ejército de Ecuador - Foto: EFE
Las autoridades señalaron que los extranjeros detenidos, en su mayoría peruanos y venezolanos, no portaban documentos de identificación.

El Ejército de Ecuador arrestó este domingo a 30 personas, entre ellos venezolanos, durante un operativo contra la minería ilegal en la provincia de Azuay.

En el procedimiento incautaron un arma, municiones, casi 500 explosivos, 138 sacos de material aurífero, entre otros elementos, que fueron decomisados y entregados como evidencia a las autoridades judiciales.

El presidente Daniel Noboa, ejecuta un combate contra la minería ilegal, al considerar que esta actividad es controlada por organizaciones criminales, entre ellas, Los Lobos, la banda más poderosa que ha sido señalada por estar asociada con los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los Comandos de la Frontera también son vinculados a la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada en medio de la lucha contra bandas criminales.

