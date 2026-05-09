Reino Unido anunció el envío de un destructor para una misión en el estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Este sábado, el Gobierno de Reino Unidos informó que va a "preposicionar en Oriente Medio" a su destructor HMS Dragon, que actualmente en el Mediterráneo, con miras a una futura misión internacional para proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según detalló el ministerio británico de Defensa, la medida responde a una exigencia de "planificación rigurosa" de tal manera que la nación esté lista "para garantizar la seguridad del estrecho, cuando las condiciones lo permitan", una iniciativa internacional codirigida con Francia.

El estrecho de Ormuz ha centrado toda la atención en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán el 28 de febrero, cuando fue abatido el entonces líder del régimen, el ayatolá Alí Jamenei.

Ante eso, la república islámica tomó represalias y cerró el estrecho de Ormuz, una ruta vital para las exportaciones de petróleo y gas, mientras que las fuerzas de Estados Unidos impusieron posteriormente un bloqueo a los puertos iraníes.

Actualmente, el régimen islámico mantiene vigente un frágil alto al fuego con Estados Unidos, el cual en las últimas horas se vio más debilitado tras el ataque de las fuerzas islamistas contra tres destructores de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

La vía marítima se ha convertido en tema central del conflicto y el régimen tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el tránsito a través de este, un extremo al que se opone firmemente Estados Unidos en nombre de la libertad de navegación.