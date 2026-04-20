Nueva masacre en Ecuador durante el fin de semana deja 11 muertos, entre ellos un niño

Durante el fin de semana, la violencia se tomó la provincia de Guayas, capital de la ciudad de Guayaquil, donde se presentó una doble masacre que dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con la prensa local, el primer ataque armado se registró el sábado 18, día en el que cinco personas fueron asesinadas, entre ellas un niño de siete años, una cifra que ascendió en la noche del domingo 19 de abril, debido a un nuevo ataque violento en el que perdieron la vida seis personas.

Según la información por medios locales, sobre las 21:00 hora local del domingo, en la intersección de las calles Gómez Rendón y Guerrero Valenzuela, en el centro-sur de la ciudad, varios hombres armados movilizados en un vehículo dispararon sin mediar palabra hacia un grupo de individuos que se encontraba debatiendo en la calle en la provincia de Guayas, capital de Guayaquil.

Aunque las víctimas intentaron escapar, los atacantes los persiguieron disparándoles en repetidas ocasiones, acto en el que tres personas perdieron la vida de manera inmediata, mientras que los otros tres fallecieron cuando eran trasladadas a centros médicos.

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En medio de este acto violento, dos personas ajenas a la situación que se movilizaban en un taxi terminaron heridas.

Ante estos hechos, las autoridades acudieron al lugar para recopilar el material probatorio que permita identificar y dar con los responsables.

Este ataque ocurrió horas después de la masacre que se registró en la tarde del sábado, en medio de un ataque armado cerca del sector del mercado Caraguay, donde varios hombres armados descendieron de un vehículo y emprendieron fuego contra los presentes en este espacio y posteriormente huyeron, acto que dejó un saldo de cinco víctimas fatales, dentro de ellas un menor de 7 años.

Durante el año 2025, según las cifras entregadas por el Ministerio del Interior, la nación andina registró un total de 9300 homicidios.

Pese a los números preocupantes que reflejan el alto índice de violencia, el pasado viernes 17 de abril, el presidente Daniel Noboa manifestó que durante el primer trimestre del 2026 las muertes violentas se redujeron en un 14% en comparación con el año anterior.