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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Cuba

“El régimen cubano responde con represión al rechazo que les da el pueblo”: Observatorio cubano de Derechos Humanos

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El director del observatorio habló con NTN24 al respecto y señaló que el régimen cubano tiene miedo que Estados Unidos cumpla sus amenazas como lo hizo en Venezuela.

La represión en Cuba aumentó en el mes de abril, el Observatorio cubano de Derechos Humanos dio a conocer un registro de al menos 366 acciones represivas, de las cuales 27 corresponden a detenciones y 339 a otros tipos de abusos que incluyen amenazas, hostigamiento y vigilancia. Los principales afectados son 71 presos políticos, presos comunes y sus familiares.

Las provincias que presentaron mayor número de acciones represivas son: La Habana en primer lugar, al centro-oeste, Camagüey presentó una alta concentración de abusos, mientras que, en Villa Clara en la región central y el municipio de Artemisa al suroeste de la capital, destacan con el mayor registro de amenazas y hostigamientos.

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Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio cubano de Derechos Humanos, habló con La Tarde de NTN24 sobre el incremento de la represión y aseveró que se debe a dos cosas: la primera que la mayoría de gente los desaprueba y la segunda por las amenazas de Estados Unidos.

En primer lugar el rechazo que hay a nivel de población al régimen cubano, la mayoría lo desaprueba y de alguna manera, le responden a la gente con represión y en segundo lugar es que lo sucedido en Venezuela ha sembrado en ellos una preocupación, más allá de perder a su principal socio económico, hacen la lectura de que las amenazas van muy enserio”, comentó.

A pesar de la dureza de la situación socioeconómica, la gente ve una esperanza, confía que la situación de Cuba va a cambiar y por ellos hay protestas de la gente”, agregó el experto.

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