Japón lanza misiles y hunde un antiguo buque de guerra en ejercicios militares

Japón lanzó misiles superficie-buque y hundió un antiguo buque de guerra en aguas entre Filipinas y Taiwán como parte de importantes ejercicios militares que incluyen fuerzas de Estados Unidos.

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El lanzamiento fue implementado el miércoles y se usaron dos misiles Tipo-88 que formaron parte de ejercicios en Filipinas entre tropas de Estados Unidos, australianas, filipinas y japonesas, así como contingentes de Francia, Nueva Zelanda y Canadá.

Los ministros de defensa japonés y filipino observaron el lanzamiento en la provincia norteña de Ilocos Norte, a unos 400 kilómetros (250 millas) de Taiwán.

Los dos proyectiles impactaron en el objetivo, una corbeta retirada de la marina filipina, a unos 75 kilómetros de la costa en el Mar de China Meridional, provocando su hundimiento, según las autoridades.

Los ejercicios de Balikatan, que duran 19 días, fueron denominados "hombro con hombro", y concluyen este viernes, hasta el momento, han involucrado por primera vez a unos 17.000 militares, incluidos soldados de combate japoneses.

En los últimos años, Japón ha intentado obtener capacidades de "contraataque" mientras incrementa el gasto militar y profundiza la cooperación en seguridad con aliados regionales, incluidas Filipinas.

El mes pasado, el gobierno de Takaichi relajó las normas autoimpuestas del país para permitir la exportación de material militar letal, buscando captar una mayor parte del floreciente mercado global.

El año pasado, Mitsubishi Heavy Industries de Japón obtuvo un pedido histórico de la marina australiana, Takaichi estuvo en Canberra esta semana para abastecer a 11 buques de guerra.

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Por otro lado, frente a los ejercicios militares, Pekín arremetió con dureza contra la prueba del misil, calificándola como "otro ejemplo del impulso de las fuerzas de derechas japonesas para acelerar la remilitarización de Japón”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, declaró en una rueda de prensa regular que "no solo Japón, el agresor, no ha reflexionado profundamente sobre sus crímenes históricos, sino que incluso ha enviado fuerzas militares al extranjero y ha lanzado misiles ofensivos bajo el pretexto de la cooperación en seguridad".