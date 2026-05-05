20 años después el Arsenal vuelve a una final de Champions: Los Gunners borraron al Atlético de Madrid y sueñan con la 'orejona'

Este martes 5 de mayo el Arsenal consiguió el boleto para la final de la UEFA Champions League 2025/2026.

Los 'Gunners' borraron a su rival, el Atlérico de Madrid, por la mínima 1 - 0 (con un global de 2-1) en el Emirates Stadium.

Los dirigidos por el español Mikel Arteta fueron más que los comandados por el argentino Diego Pablo Simeone.

El único tanto del támite fue anotado por el delantero británico Bukayo Saka en el minuto 44 de la primera parte.

El conjunto londinense es el primer finalista de la UCL y deberá esperar por el ganador del Bayern de Múnich vs. PSG.

La última vez que el Arsenal jugó una final de la Champions League fue el 17 de mayo de 2006.

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En aquella ocasión, el equipo dirigido por Arsène Wenger perdió 1-2 contra el Barcelona en la final disputada en el Stade de France, marcando su única aparición en una final de esta competición hasta la fecha.

El Arsenal Football Club ha tenido varias épocas doradas a lo largo de su historia, siendo sus periodos más laureados las décadas de 1930, finales de los 80 y principios de los 90.

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En cuanto a la Premier League, a falta de tres jornadas, el Arsenal se encuentra en la cima de la tabla con 76 unidades.