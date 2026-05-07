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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Federico Valverde

A Fede Valverde le habrían puesto puntos en la cara debido a una tremenda pelea con uno de sus compañeros del Real Madrid, según medios

mayo 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Federico Valverde, jugador uruguayo del Real Madrid / FOTO: EFE
Federico Valverde, jugador uruguayo del Real Madrid / FOTO: EFE
El futbolista uruguayo fue hospitalizado debido a este percance y dentro del club se habla de fuertes sanciones.

El mediocampista uruguayo Fede Valverde fue conducido al hospital después de una violenta pelea con su compañero francés Aurélien Tchouameni después del entrenamiento del Real Madrid de este jueves, publicaron varios medios españoles.

El internacional charrúa fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según las mismas fuentes.

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Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Según el diario deportivo Marca, que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.

El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouameni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.

Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

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Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

El Barça puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou.

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