"Es el presidente Petro quien debe garantizar la protección": exministro Diego Molano en NTN24 sobre amenaza de muerte contra Paloma Valencia

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, dijo en La Tarde de NTN24 que "es el presidente del gobierno de Colombia, el presidente (Gustavo) Petro, quien debe garantizar la protección" de los candidatos presidenciales, a propósito de las denuncias de amenaza de muerte contra Paloma Valencia.

"Colombia entera debe rechazar el supuesto panfleto de amenazas a la candidata Paloma Valencia. Exigimos que el Gobierno del presidente Petro, como responsable, debe garantizar la captura y judicialización de quienes emitieron, pero además garantizar la protección de la candidata Paloma Valencia y de Juan Daniel Oviedo, su candidato vicepresidencial", señaló Molano.

El exministro considera importante tener en cuenta que se trata de un hecho que no es aislado, pues el partido del Centro Democrático sufrió en agosto del año pasado el atentado y magnicidio de su precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

"Este tipo de actuaciones deben obligar a la Policía Nacional a investigar ese trino o esa comunicación en redes sociales, de dónde vino, quién lo originó. Identificarlo, capturarlo, judicializarlo", puntualizó Molano.

Asimismo, el exministro cree que "los calificativos exagerados", que han llegado también desde el Gobierno contra la oposición en plataformas digitales, han jugado un papel importante en este tipo de situaciones.

"Hoy es muy grave lo que ha sucedido en redes sociales y no puede ser una cosa menor porque es cobarde hacer esas amenazas en redes sociales y después de ninguna manera que haya una investigación, como si eso fuera menor", agregó Molano, quien calificó la situación como un caso de "terrorismo digital".