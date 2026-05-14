Reuters: Estados Unidos planea procesar a Raúl Castro, según un funcionario del Departamento de Justicia

Estados Unidos planea acusar formalmente al dictador cubano Raúl Castro, dijo un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense, segur Reuters.

Sin embargo, no quedó claro el momento de la posible acusación formal que tendría que ser aprobada por un gran jurado, pero el funcionario dijo que parecía inminente.

Según el funcionario, se espera que la posible acusación contra el exjefe de la dictadura de Cuba, de 94 años y hermano de Fidel Castro, se centre en el derribo de aviones.

CBS informó anteriormente que la conducta en cuestión en este caso está relacionada con el derribo mortal de aviones operados por el grupo humanitario Hermanos al Rescate por parte de Cuba en 1996.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha estado supervisando una iniciativa para examinar posibles cargos penales contra altos funcionarios de la dictadura cubana.

VEA TAMBIÉN "Lo único que funciona en Cuba son las fuerzas del orden para reprimir": activista sobre crisis en la isla o

La administración Trump ha calificado al régimen cubano de corrupto e incompetente, y busca reemplazarlo, a pesar de las conversaciones en curso.

Las negociaciones parecían haberse estancado en las últimas semanas, aunque el jueves el régimen cubano confirmó que se había reunido con el jefe de la CIA, John Ratcliffe y este les comunicó a los servicios de inteligencia cubanos que Estados Unidos estaba dispuesto a intervenir en cuestiones de seguridad económica si Cuba realizaba "cambios fundamentales".