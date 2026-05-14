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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Raúl Castro

Reuters: Estados Unidos planea procesar a Raúl Castro, según un funcionario del Departamento de Justicia

mayo 14, 2026
Por: Agencia Reuters
AFP | Raúl Castro
Además, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida examina la posibilidad de imputarle cargos penales a otros altos funcionarios de la dictadura cubana.

Estados Unidos planea acusar formalmente al dictador cubano Raúl Castro, dijo un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense, segur Reuters.

Sin embargo, no quedó claro el momento de la posible acusación formal que tendría que ser aprobada por un gran jurado, pero el funcionario dijo que parecía inminente.

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Según el funcionario, se espera que la posible acusación contra el exjefe de la dictadura de Cuba, de 94 años y hermano de Fidel Castro, se centre en el derribo de aviones.

CBS informó anteriormente que la conducta en cuestión en este caso está relacionada con el derribo mortal de aviones operados por el grupo humanitario Hermanos al Rescate por parte de Cuba en 1996.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha estado supervisando una iniciativa para examinar posibles cargos penales contra altos funcionarios de la dictadura cubana.

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La administración Trump ha calificado al régimen cubano de corrupto e incompetente, y busca reemplazarlo, a pesar de las conversaciones en curso.

Las negociaciones parecían haberse estancado en las últimas semanas, aunque el jueves el régimen cubano confirmó que se había reunido con el jefe de la CIA, John Ratcliffe y este les comunicó a los servicios de inteligencia cubanos que Estados Unidos estaba dispuesto a intervenir en cuestiones de seguridad económica si Cuba realizaba "cambios fundamentales".

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