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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Tiroteo en Estados Unidos

Investigadores tienen pruebas contundentes contra tirador en la gala de Trump: fiscal dice que disparó contra un agente del Servicio Secreto

mayo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Esta imagen, publicada como parte del Memorando del Gobierno de los Estados Unidos en apoyo de la detención preventiva, presentado el 29 de abril de 2026, muestra una fotografía que el acusado Cole Allen-Foto: AFP
Esta imagen, publicada como parte del Memorando del Gobierno de los Estados Unidos en apoyo de la detención preventiva, presentado el 29 de abril de 2026, muestra una fotografía que el acusado Cole Allen-Foto: AFP
El señalado de atentar en contra de la vida del presidente Donald Trump fue identificado como Cole Allen.

Se han conocido nuevos detalles de los acontecimientos ocurridos en una gala de medios de comunicación en Washington, donde un presunto tirador puso en riesgo la vida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según reveló este domingo una fiscal general, el acusado disparó en contra de un agente del Servicio Secreto durante la noche de la gala.

Había muchas dudas sobre qué arma había impactado al agente en su chaleco de protección debido a que otro agente del Servicio Secreto también había accionado su arma.

Según detalló la fiscal federal en Washington, Jeanine Pirro, en el programa State of the Union de CNN, los investigadores tienen la total certeza de que el disparo provino de Cole Allen, el hombre que interrumpió la cena y que generó pánico entre los asistentes.

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"Podemos establecer que un perdigón, proveniente de la escopeta de corredera Mossberg del acusado, quedó incrustado en las fibras del chaleco del agente del Servicio Secreto", argumentó Pirro en la entrevista.

Para fortuna del presidente y los altos mandos de la Casa Blanca, Allen fue reducido y detenido por las fuerzas de seguridad de forma inmediata luego de pasar por un puesto de control con múltiples armas.

Por el momento, el acusado no ha presentado su declaración de culpabilidad o inocencia ante la justicia de los Estados Unidos.

"Es, sin lugar a duda, su proyectil; él impactó a ese agente del Servicio Secreto. Tenía la firme intención de matarlo a él y a cualquiera que se interpusiera en su camino en su intento por asesinar al presidente de Estados Unidos", enfatizó la fiscal.

Previamente, la Casa Blanca ya había calificado el tiroteo como un "intento de asesinato" en contra del presidente Trump, quien ha mantenido una postura de mano dura frente a distintas políticas y regímenes de otros países.

"Este es el tercer intento de asesinato contra el presidente Trump en dos años. Ningún otro presidente en la historia ha enfrentado tantos serios intentos de asesinato contra su vida", declaró Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca días atrás.

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Según informó Karoline Leavitt, el atacante viajó "a través del país para asesinar al presidente y a sus funcionarios de la Administración tanto como fuese posible".

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