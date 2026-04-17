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Muerte

Actriz que apareció en la película ‘Los Ríos de Color Púrpura’ falleció tras una semana en coma por un accidente en una piscina

abril 17, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Jean Reno y Nadia Farès en 'Los Ríos de Color Púrpura' / FOTO: Captura de pantalla
Jean Reno y Nadia Farès en 'Los Ríos de Color Púrpura' / FOTO: Captura de pantalla
La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, al que ingresó el domingo, después de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París.

La actriz Nadia Farès, quien fue hallada inconsciente en una piscina parisina hace una semana y permanecía en coma desde entonces, falleció este viernes a los 57 años, anunciaron sus hijas.

"Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder", escribieron Cylia y Shana Chasman.

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La familia ha pedido "respeto y discreción" durante su duelo.

La actriz murió en el Hospital Pitié-Salpêtrière, al que ingresó el domingo, después de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un club privado en París.

Sufrió un desvanecimiento debido a un "incidente cardíaco", precisaron sus hijas.

Se ha abierto una investigación, pero por el momento no se ha constatado ninguna infracción.

La intérprete alcanzó la fama en Francia y en el extranjero con la película "Los ríos de color púrpura" estrenada el año 2000. La cinta le abrió las puertas al mercado internacional.

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Farès debía rodar su primer largometraje como guionista y directora el próximo mes de septiembre.

En entrevista con la revista francesa Gala en enero, la actriz reveló que se sometió en 2007 a "una operación en el cerebro, a causa de un aneurisma que no era precisamente pequeño".

"Una bomba de relojería que había que tratar con la máxima urgencia. Y en cuatro años me sometí a tres operaciones de corazón", comentó quien decía nadar cuatro veces por semana.

Nacida en 1968 en Marrakech (Marruecos), Nadia Farès creció en Niza antes de mudarse a París para intentar una carrera artística.

Debutó en el cine en los años noventa. Actuó para directores de renombre como Alexandre Arcady, Claude Lelouch y Bernie Bonvoisin.

Vivió un tiempo en Estados Unidos con el productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas.

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